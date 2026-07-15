Co wiemy o "The Conjuring: First Communion"?

Fabuła "The Conjuring: First Communion" jest na razie trzymana w tajemnicy. Oficjalnie wiadomo jedynie tyle, że film ma pokazać wczesne lata działalności Eda i Lorraine Warrenów, zanim stali się światowej sławy badaczami zjawisk paranormalnych.

W postać Eda wcieli się Garrett Wareing znany z serialu Netfliksa "Ransom Canyon". Z kolei Lorraine zagra Amanda Fix, którą widzowie mieli okazję podziwiać w "Orphan Black: Echa". Za reżyserię ma odpowiadać Rodrigue Huart, a za scenariusz Ian Goldberg oraz Richard Naing. Wśród producentów znaleźli się James Wan i Peter Safran, twórcy oryginalnych produkcji z uniwersum.

Film "The Conjuring: First Communion" ma zadebiutować w kinach 10 września 2027 roku.

O serii "Obecność"

Seria "Obecność" to jeden z najpopularniejszych współczesnych cykli horrorów, stworzony przez Jamesa Wana i Petera Safrana, oparty na prawdziwych historiach z życia Eda i Lorraine Warrenów - małżeństwa amerykańskich demonologów i badaczy zjawisk paranormalnych XX wieku. W główne role wcielają się Vera Farmiga i Patrick Wilson. Do tej pory powstały cztery części "Obecności" i kilka spin-offów.

Przy stosunkowo niskich budżetach produkcyjnych - większość filmów kosztowała od 20 do 40 milionów dolarów - całe uniwersum zarobiło łącznie ponad 2 miliardy dolarów na świecie, stając się najlepiej zarabiającym cyklem horrorów wszech czasów, wyprzedzając takie klasyki jak "Halloween" czy "Koszmar z ulicy Wiązów". Nawet jeśli niektóre filmy nie spotkały się z pozytywnym odbiorem krytyków, przynosiły studiu Warner Bros. kolejne zyski i weszły na stałe do popkultury.