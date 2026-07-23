"Dziś 13, jutro 30": uwielbiana komedia romantyczna powraca! Co wiemy o nowym filmie?

"Dziś 13, jutro 30" to uwielbiana przez widzów komedia z Jennifer Garner i Markiem Ruffalo w rolach głównych. Film opowiada historię 13-letniej dziewczynki, Jenny, która pewnego dnia budzi się jako 30-letnia kobieta. Bohaterka musi odnaleźć się w dorosłości, szukając odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jest.

Film Gary'ego Winicka zarobivł na świecie około 96 mln dolarów i jest jednym z flagowych tytułów w filmografii Garner. Jak się właśnie okazało, gwiazda dołączyła do nowej wersji hitu, która realizowana jest dla Netfliksa.

"Dziś 13, jutro 30": gwiazdy oryginału wróciły na plan. Netflix szykuje prawdziwy hit!

Jak podaje Variety, na planie nadchodzącej produkcji zauważono gwiazdy oryginalnej produkcji z 2004 roku - Jennifer Garner oraz Judy Greer. Jest to o sensacyjna informacja, gdyż dotychczas przypuszczano, że Garner będzie pełnić wyłącznie rolę producentki. Zdjęcia opublikowane przez portal Just Jared nie pozostawiają jednak wątpliwości, że obie aktorki otrzymały role w produkcji; na wspomnianych fotografiach obie kobiety mają na sobie kostiumy. Zagraniczne media sugerują, że ich pojawienie się na ekranie będzie jedynie symbolicznym elementem nawiązującym do oryginału, gdyż dość późno zjawiły się na planie projektu. Oficjalnie prace rozpoczęły się w zeszłym miesiącu w miejscowości Santa Monica.

Za reżyserię nadchodzącej komedii odpowiada Brett Haley, twórca ciepło przyjętej przez widownię komedii romantycznej Netfliksa "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Jak informowaliśmy wcześniej, w produkcji wystąpią także Jessica Alba, Emily Bader, Logana Lermana i Adeline Rudolph.

Data premiery nowej wersji filmu "Dziś 13, jutro 30" nie jest na razie znana.

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