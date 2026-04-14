"The Social Reckoning" - kontynuacja głośnego "The Social Network"

Podczas CinemaConu po raz pierwszy można zobaczyć zapowiedzi produkcji przygotowywanych przez wytwórnie filmowe. Studio Sony pokazało fragmenty filmu "The Social Reckoning", czyli kontynuacji głośnego "The Social Network". Głównym gościem pokazu i spotkania był autor scenariusza i reżyser filmu "The Social Reckoning", Aaron Sorkin.

"Nie ma aspektu życia, na który nie wpłynąłby algorytm Facebooka, a ten wpływ ukształtował wszystko. Nadszedł więc czas, by powiedzieć więcej" - zapowiedział ze sceny Sorkin przed prezentacją trailera, którego nie można jeszcze zobaczyć w sieci.

Akcja "The Social Reckoning" rozgrywać się będzie prawie dwie dekady po tym, jak Mark Zuckerberg stworzył portal społecznościowy Facebook. W rolach głównych w tej produkcji występują: Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr oraz Jeremy Strong.

Z opisu filmu wynika, że bohaterką filmu będzie młoda inżynierka Frances Haugen, zamierzająca ujawnić najbardziej strzeżone tajemnice korporacji stworzonej przez Marka Zuckerberga. Pomimo podpisania umów o zachowaniu poufności, kobieta przerywa milczenie w rozmowie z reporterem gazety "Wall Street Journal" (White) i ujawnia, że kierownictwo Facebooka doskonale zdawało sobie sprawę ze szkodliwego wpływu tej platformy na nastolatków oraz świadomie rozpowszechniało dezinformację, która przyczyniła się do aktów przemocy na tle politycznym.

Film ma trafić do amerykańskich kin 9 października.