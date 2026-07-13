Powstaje film o życiu Britney Spears. Ma już reżysera i scenarzystkę

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Historia jednej z największych gwiazd muzyki pop trafi na wielki ekran. Powstaje filmowa biografia Britney Spears, oparta na jej bestsellerowej autobiografii "Kobieta, którą jestem".

Britney Spears w 1998 r.: młoda kobieta w czerwonej koszuli na białym topie, siedzi na podłodze i uśmiecha się do aparatu.
Britney Spears, 1998 r.L. BusaccaGetty Images

Trwają prace nad filmową biografią Britney SpearsProdukcja powstaje na podstawie bestsellerowej autobiografii "Kobieta, którą jestem" z 2023 roku, w której Britney opisała swoje dzieciństwo, błyskawiczną karierę, związki, załamanie psychiczne, 13-letnią kuratelę i wreszcie - odzyskanie wolności. W pierwszym tygodniu od premiery książka sprzedała się w nakładzie ponad milion egzemplarzy.

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Co wiemy o biografii Britney Spears?

Po zaciętej walce prawa do ekranizacji wykupiło Universal Pictures. Reżyserem został Jon M. Chu, znany m.in. z filmów "Wicked". Producentem został Marc Platt. Ponoć sama Britney Spears ma być mocno zaangażowana w prace.

Kobieta w czerwonej sukni, z blond włosami upiętymi do góry, uśmiecha się delikatnie, nosząc srebrny naszyjnik oraz kolczyki w kształcie pereł.
Britney Spears, 2019 r. Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagicGetty Images

Teraz poinformowano, że scenariusz napisze Liz Meriwether, showrunnerka takich seriali jak "Jess i chłopaki", "Zepsuta krew" czy "Kwestia seksu i śmierci".

Na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji na temat obsady filmu. Spekuluje się jednak o kilku aktorkach, które mogłyby wcielić się w Britney Spears. Wśród nich znalazły się takie nazwiska jak: Millie Bobby Brown, Ariana Grande, Sabrina Carpenter czy Dove Cameron.

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