Trwają prace nad filmową biografią Britney Spears. Produkcja powstaje na podstawie bestsellerowej autobiografii "Kobieta, którą jestem" z 2023 roku, w której Britney opisała swoje dzieciństwo, błyskawiczną karierę, związki, załamanie psychiczne, 13-letnią kuratelę i wreszcie - odzyskanie wolności. W pierwszym tygodniu od premiery książka sprzedała się w nakładzie ponad milion egzemplarzy.

Co wiemy o biografii Britney Spears?

Po zaciętej walce prawa do ekranizacji wykupiło Universal Pictures. Reżyserem został Jon M. Chu, znany m.in. z filmów "Wicked". Producentem został Marc Platt. Ponoć sama Britney Spears ma być mocno zaangażowana w prace.

Britney Spears, 2019 r. Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Getty Images

Teraz poinformowano, że scenariusz napisze Liz Meriwether, showrunnerka takich seriali jak "Jess i chłopaki", "Zepsuta krew" czy "Kwestia seksu i śmierci".

Na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji na temat obsady filmu. Spekuluje się jednak o kilku aktorkach, które mogłyby wcielić się w Britney Spears. Wśród nich znalazły się takie nazwiska jak: Millie Bobby Brown, Ariana Grande, Sabrina Carpenter czy Dove Cameron.