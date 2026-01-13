Powstaje film o wybitnym aktorze. Wcieli się w niego gwiazdor kina

Studiocanal, LD Entertainment, Lucky Red i Magnolia Mae Films poinformowały w poniedziałek o rozpoczęciu zdjęć do filmu "Elsinore" z udziałem laureata nagrody BAFTA i wielokrotnie nominowanego do Złotego Globu Andrew Scotta ("Dobrzy nieznajomi", "Ripley", "Pressure") oraz laureatki Oscara, Złotego Globu i nagrody Emmy Olivii Colman ("Faworyta", "The Crown", "Córka").

Do gwiazdorskiej obsady produkcji dołączyli właśnie uznani brytyjscy aktorzy i aktorki: Billie Piper, Johnny Flynn, Luke Thompson, Monica Dolan, Juliet Stevenson, Joe Locke, Adeel Akhtar, Matthew Beard, David Dawson, Kadiff Kirwan, Dickie Beau i Peter Mullan.

Reklama

Reżyserią "Elsinore" zajmie się nominowany do nagrody BAFTA Simon Stone ("Wykopaliska"). Scenariusz napisał Stephen Beresford ("Pride"), laureat nagrody BAFTA, nominowany do Złotego Globu.

"Elsinore": Ian Charleson bohaterem filmu

"Elisnore" to oparta na faktach, niezwykle inspirująca historia legendarnego aktora Iana Charlesona, który dla szerszej publiczności zasłynął rolą olimpijczyka w "Rydwanach ognia". Film opowie o poruszających przygotowaniach do roli życia, którą Ian Charleson odegrał w "Hamlecie" na deskach kultowego National Theatre w Londynie.

Zdjęcie Iana Charlesona zagra Andrew Scott / Dominik Bindl / Getty Images

W "Elsinore" zagra go Andrew Scott, który również został współproducentem produkcji.

Za dystrybucję w Polsce "Elsinore" będzie odpowiedzialny Kino Świat.