Powstaje film o wybitnym aktorze. Wcieli się w niego gwiazdor kina
12 stycznia ruszyły zdjęcia do nowego filmu z udziałem Andrew Scotta i Olivii Colman. "Elsinore" opowie o legendarnym aktorze Ianie Charlesonie, znanym przede wszystkim z kultowych "Rydwanów ognia".
Studiocanal, LD Entertainment, Lucky Red i Magnolia Mae Films poinformowały w poniedziałek o rozpoczęciu zdjęć do filmu "Elsinore" z udziałem laureata nagrody BAFTA i wielokrotnie nominowanego do Złotego Globu Andrew Scotta ("Dobrzy nieznajomi", "Ripley", "Pressure") oraz laureatki Oscara, Złotego Globu i nagrody Emmy Olivii Colman ("Faworyta", "The Crown", "Córka").
Do gwiazdorskiej obsady produkcji dołączyli właśnie uznani brytyjscy aktorzy i aktorki: Billie Piper, Johnny Flynn, Luke Thompson, Monica Dolan, Juliet Stevenson, Joe Locke, Adeel Akhtar, Matthew Beard, David Dawson, Kadiff Kirwan, Dickie Beau i Peter Mullan.
Reżyserią "Elsinore" zajmie się nominowany do nagrody BAFTA Simon Stone ("Wykopaliska"). Scenariusz napisał Stephen Beresford ("Pride"), laureat nagrody BAFTA, nominowany do Złotego Globu.
"Elisnore" to oparta na faktach, niezwykle inspirująca historia legendarnego aktora Iana Charlesona, który dla szerszej publiczności zasłynął rolą olimpijczyka w "Rydwanach ognia". Film opowie o poruszających przygotowaniach do roli życia, którą Ian Charleson odegrał w "Hamlecie" na deskach kultowego National Theatre w Londynie.
W "Elsinore" zagra go Andrew Scott, który również został współproducentem produkcji.
Za dystrybucję w Polsce "Elsinore" będzie odpowiedzialny Kino Świat.