Powstaje film o legendzie polskiej muzyki. To będzie hit jesieni

"Violetta Villas": Oscarowa ekipa pracuje przy filmie

Rozpoczął się kolejny etap zdjęć do filmu "Violetta Villas", długo wyczekiwanej produkcji o legendarnej postaci polskiej sceny muzycznej. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska - autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka została również nominowana również do Paszportu "Polityki". Producentem jest odnosząca sukcesy międzynarodowe firma producencka Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu "Dziewczyna z igłą". "Violetta Villas" trafi do polskich kin dzięki firmie Kino Świat jesienią 2026 roku.

W główną rolę wcieli się Sandra Drzymalska - jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, znana z ról w filmach "Simona Kossak" i "Biała odwaga". W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Zdjęcia realizowane są w Polsce (na Śląsku i w Warszawie) oraz w Bułgarii, a zakończenie planowane jest na kwiecień 2026 roku. Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej jako Violetty Villas odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za najlepszą charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

"Violetta Villas": Fabuła

"Violetta Villas" to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

"Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i pozostaje zjawiskiem bez precedensu - niekwestionowaną diwą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy" - mówią producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.

"Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości - kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń" - dodają.

Koproducentami "Violetty Villas" są Krzysztof Gospodarek, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury i Instytucja Filmowa Silesia Film oraz bułgarski Contrast Films. Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Bułgarskiego Funduszu Filmowego.

"Jesteśmy dumni, że jako dystrybutor filmu łączymy siły z utalentowaną ekipą filmu 'Violetta Villas'. Dzięki tej współpracy polscy widzowie zobaczą historię tak spektakularną i pełną emocji, jak sama artystka, o której film opowiada. Jestem przekonana, że film o Violetcie Villas stanie się kinowym hitem tej jesieni i porwie publiczność od pierwszej minuty" - zapewnia Dorota Eberhardt, prezes Kino Świat.