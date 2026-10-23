Powstaje film o legendzie polskiej muzyki. Pokochały ją miliony

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Już wkrótce w kinach pojawi się biografia jednej z najsłynniejszych polskich wokalistek. Jak informuje NEXT FILM, trwają prace nad filmem "Jantar", wzorowanym na życiu i karierze scenicznej Anny Jantar. Producenci rozpoczęli poszukiwania aktorki, która wcieli się w postać gwiazdy muzyki lat 70.

Anna Jantar z krótkimi, ciemnymi włosami w kurtce z szerokim kołnierzem, na rozmytym tle przyrody
Anna JantarMieczysław Włodarski/ReporterEast News

Powstanie film o Annie Jantar!

Ruszyły przygotowania do produkcji filmu "Jantar" inspirowanego życiem Anny Jantar - gwiazdy polskiej sceny muzycznej lat 70., autorki takich hitów, jak "Tyle słońca w całym mieście" czy "Radość najpiękniejszych lat".

Reżyserem nadchodzącego filmu będzie Daniel Jaroszek, twórca znany z "Drużyny A(A)" z Danutą Stenką czy "Johnny'ego" z Dawidem Ogrodnikiem. Jaroszek jest również współautorem dialogów do filmu, które napisał wraz z Tatianą Zawrzykraj - Kutz.

Jednym z producentów filmowej biografii Anny Jantar jest Robert Kijak, prezes NEXT FILM, współodpowiedzialny za sukces filmów, takich jak "Bogowie", "Sztuka kochania" i "Nasza rewolucja" (premiera 11 listopada), która była pokazywana na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

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Biografia słynnej polskiej wokalistki. O film przez lata walczyła jej córka

W powstanie filmu zaangażowana jest również Natalia Kukulska, córka Anny Jantar, która kilka miesięcy temu zdradziła, że ma zamiar przenieść na duży ekran barwny życiorys swojej mamy, jednej z najsłynniejszych polskich artystek lat 70.

Producenci nie znaleźli jeszcze aktorki, która wcieli się w postać Anny Jantar. Rozpoczęto więc ogólnopolski casting do głównej roli w filmie, który będzie pierwszą pełnometrażową produkcją o życiu wokalistki.

Na ten moment data premiery filmu "Jantar" nie została jeszcze ogłoszona.

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