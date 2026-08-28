Powstanie film o legendzie polskiej piłki nożnej

Kolejny polski sportowiec otrzyma swoją biografię! Po Adamie Małyszu przyszedł czas na Kamila Grosickiego - wieloletniego reprezentanta biało-czerwonych w piłce nożnej. Informacja o filmie inspirowanym jego życiorysem pojawiła się w podcaście Przeglądu Sportowego "Ofensywni".

Jak wyjawił dziennikarz sportowy Piotr Wołosik, nadchodzące dzieło opowie historię jednej z najciekawszych postaci polskiej piłki nożnej. Przygotowania do filmu trwają już od dłuższego czasu. Niedawno miały rozpocząć się również pierwsze zdjęcia.

Dziennikarz zdradził również, kogo zobaczymy na dużym ekranie w roli Grosickiego. W słynnego polskiego piłkarza ma wcielić się Dawid Ogrodnik, który nawiązał ze sportowcem bliską relację w ramach przygotowań do filmu. Aktor od około dwóch lat spędza czas z Grosickim, zbierając informacje na temat jego historii.

Dawid Ogrodnik zagra Kamila Grosickiego

O fabule filmu nie wiemy na razie zbyt wiele. Pewne jest jednak, że na ekranie pojawią się także inne osoby związane ze światem piłki nożnej, m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Rolę tę odegra dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach Robert Talarczyk.

Kamil Grosicki reprezentował Polskę w piłce nożnej w latach 2008-2026. Karierę piłkarską rozpoczynał w Pogoni Szczecin, którą opuścił w 2007, przenosząc się do Legii Warszawa. Do rodzimego klubu powrócił w 2021 roku. Grosicki kilkukrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata i Europy w piłce nożnej.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy film bazowany na jego życiorysie trafi do kin. Nie wiemy również, kto wyreżyseruje nadchodzącą produkcję.

Dawid Ogrodnik: słynne role polskiego aktora

Dawidowi Ogrodnikowi nie są obce filmy biograficzne. Znany polski aktor zagrał m.in. dziennikarza muzycznego Tomasza Beksińskiego w "Ostatniej rodzinie" czy księdza Jana Kaczkowskiego w filmie "Johnny". Artysta w 2012 roku ukończył wydział aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie i wsławił się rolami w filmach "Jesteś Bogiem", "Chce się żyć" czy w oscarowej "Idzie" Pawła Pawlikowskiego.

Ogrodnik jest czterokrotnym laureatem Orła - dwukrotnie za rolę główną i drugoplanową. W ostatnich latach aktor wystąpił w kilku głośnych produkcjach, takich jak "Piep*zyć Mickiewicza", "Jak pokochałam gangstera" czy "Wszystkie nasze strachy". Już wkrótce zobaczymy go w roli Mraczewskiego w filmowej adaptacji "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego.