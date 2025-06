Powstaje film o legendzie amerykańskiego kina. Wiemy, kto zagra ikonę

Kto wcieli się w Jamesa Deana?

Powstaje film biograficzny o życiu prywatnym amerykańskiej legendy kina - Jamesa Deana. Produkcja, której fabuła zostanie oparta o wspomnienia Williama Basta z książki "Surviving James Dean", jest obecnie w fazie produkcji, a casting na głównego bohatera zakończył się sukcesem. Wiemy, kto wcieli się w ikonicznego aktora.

Biografię "Willie i Jimmy Dean" wyreżyseruje Guy Guido, a głównego bohatera sportretuje Brandon Flynn, którego bardzo dobrze znamy z seriali "Detektyw", "Ratched" i "13 powodów".

"James Dean jest jak znane nieznane. Jego krótkie życie pozostawiło po sobie zaledwie trzy filmy, górę zdjęć i kulturową mitologię, którą wciąż próbujemy rozszyfrować. Ten scenariusz to piękna próba prawdziwego zrozumienia, kim naprawdę był - nie tylko ikoną, ale człowiekiem" - zdradziła aktor.



O czym opowie biografia Jamesa Deana?

Film ma skupić się na życiu prywatnym artysty, głównie na jego romansie z Williamem Bastą. W swojej książce autor napisał, że spotkał Deana w wieku 19 lat w programie teatralnym UCLA. Panowie zostali współlokatorami, a potem kochankami. Swój romans utrzymywali w tajemnicy, by nie szkodzić karierze Jamesa - przecież był obiektem westchnień wielu kobiet. Pięć lat po spotkaniu z Bastem, Dean zginął w wypadku samochodowym w 1955 roku w wieku 24 lat, a dwa jego sztandarowe filmy, "Buntownik bez powodu" i "Olbrzym", zostały wydane pośmiertnie.

"To nie jest tradycyjny film biograficzny. To delikatna i czasami tragiczna historia o dwóch młodych mężczyznach, którzy odnaleźli się w czasie i miejscu, w którym bycie widzianym, naprawdę widzianym, wiązało się z kosztami. Brandon Flynn wnosi zarówno ogień, jak i wrażliwość, których wymaga ta rola. Nie wyobrażam sobie nikogo bardziej idealnego do eksploracji i odgrywania złożoności Jamesa Deana" - mówi reżyser produkcji.

"Ta historia odważnie przedstawia Jamesa Deana jako mężczyznę z prawdziwymi, złożonymi relacjami i myślę, że w tej prawdzie tkwi siła" - dodaje Brandon Flynn.

Casting do roli Williama Basta wciąż trwa.