Powstaje film o kapitanie Żbiku! Wiemy, kto zagra "polskiego Jamesa Bonda"

"Żbik to najbardziej udana kreacja milicjanta w peerelowskiej popkulturze. Nie ma w nim chamstwa Borewicza, ani fajtłapowatości kapitana Sowy. Żbik - zwłaszcza rysowany przez Rosińskiego - miał w sobie skromną elegancję PRL-owskiego inteligenta, nienaganną, ale pozbawioną ekstrawagancji. Żbik stoi na straży prawa, ale nie waha się go łamać w dobrej wierze - np. w komiksie 'Porwanie' nielegalnie przekracza granicę, gdy wymaga tego sprawa. Choć otaczają go piękne kobiety (zwłaszcza porucznik Ola), Żbik jest zbyt pochłonięty swoją pracą, by mieć jakiekolwiek życie osobiste" - pisał na łamach "Gazety Wyborczej" Wojciech Orliński.