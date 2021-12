Powstaje film o epidemii AIDS w Los Angeles

1 grudnia platforma streamingowa Peacock pokazała wyprodukowany przez nagrodzoną Oscarem Octavię Spencer krótkometrażowy dokument "Right to Try" poświęcony tematowi AIDS/HIV i opowiadający historię poszukiwania leku na tę chorobę. Podobny temat zgłębi teraz pełnometrażowy dokument zatytułowany "Commitment to Life" ("Zaangażowanie w życie"). Okazją do stworzenia obydwu projektów był obchodzony właśnie 1 grudnia Światowy Dzień AIDS.

"Commitment to Life": Co wiemy o produkcji?

Wyreżyserowany przez Jeffreya Schwarza dokument "Commitment to Life" pokaże, jaki wpływ na walkę z epidemią AIDS miało zaangażowanie się w nią aktywistów, lekarzy, gwiazd ekranu i osób związanych ze studiami filmowymi. W dokumencie znajdą się materiały archiwalne z udziałem Rocka Hudsona, Elizabeth Taylor, członka grupy NWA Eazy’ego-E czy Davida Geffena. Ukazane zostaną też kulisy powstania filmu "Filadelfia" czy stworzenia Czerwonej wstążki, symbolu solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.

Jako filmowiec opowiadałem już o społeczności LGBTQ+ poprzez pokazanie historii życia niektórych jej pionierów. Ale żadna z tych historii nie ma tak epickiego rozmachu i rozrywającego serce dramatu, jak opowieść o kryzysie AIDS w Los Angeles. To historia, która nigdy w pełni nie została opowiedziana. To film, który domagał się nakręcenia powiedział Schwarz, twórca takich filmów jak m.in. "I Am Divine" czy "Boulevard! A Hollywood Story".

Ogłoszenie tego projektu w Światowym Dniu AIDS ma znaczenie symboliczne. Niezwykle ważne jest poznanie i zgłębienie historii starszych dziś osób i ich heroicznej walki o ukochanych bliskich powinna być pokazana. Mam nadzieję, że młode pokolenie będzie poruszone ich opowieściami. Będzie to dla nich cenna lekcja, która, wierzę w to, zainspiruje ich do kontynuowania naszych wysiłków mających na celu zakończenie epidemii HIV dodał Craig Thompson z organizacji APLA Health.

