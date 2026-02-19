Powstaje film fabularny o Adamie Małyszu. Kto zagra słynnego skoczka?

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Trwają zdjęcia do filmu "Adam", opowiadającego o życiu najwybitniejszego polskiego skoczka narciarskiego Adama Małysza. Tytułową rolę w produkcji East Studio gra Bartłomiej Deklewa, znany z ról w "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" i "Absolutni debiutanci".

Sportowiec ubrany w kombinezon narciarski z numerem startowym i logotypami sponsorów, uśmiechnięty, trzymający narty, na tle skoczni narciarskiej.
Bartłomiej Deklewa jako Adam Małysz w filmie "Adam", fot. Maks Małota / EastStudiomateriały prasowe

Powstaje film o Adamie Małyszu

Informację na temat produkcji przekazało nam East Studio, w którym powstaje film "Adam".

"To opowieść, która odsłania kulisy jego drogi na szczyt - pełnej wyzwań, rozterek i decyzji, które mogły zakończyć karierę polskiej legendy, zanim ta na dobre się rozpoczęła" - czytamy w komunikacie.

W styczniu 2026 roku minęło 25 lat od przełomowego zwycięstwa Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni - pierwszego w historii polskiego skoczka. To właśnie te wydarzenia zapoczątkowały małyszomanię, która ogarnęła całą Polskę.

W rolę Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, jeden z najciekawszych aktorów młodego pokolenia, znany m.in. z ról w filmach "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" i "Światłoczuła" czy serialu "Absolutni debiutanci". Ma on w tym roku szansę na Orła - Polską Nagrodę Filmową. Został nominowany za kreację w filmie Emi Buchwald "Nie ma duchów...".

"Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie" - mówi Adam Małysz.

Uśmiechnięty skoczek narciarski w czerwonej kurtce z numerem startowym trzyma narty, w tle rozmyte elementy trybun i banerów.
Adam Małysz, fot. Tadeusz Mieczyńskimateriały prasowe

"Adam": opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością

Akcja filmu "Adam" rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością - nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.

"To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych" - mówi reżyser filmu Tomek Matuszczak.

Okres zdjęciowy potrwa trzy miesiące. Zdjęcia realizowane są m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle.

"Jest to duże wyzwanie produkcyjne: odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach - emocjonalnie i z bliska" - mówi w imieniu producentów Maciej Rzączyński, CEO East Studio.

Skoczek narciarski w różowym kombinezonie przygotowuje się do startu na skoczni, obok niego operator filmuje całą scenę profesjonalną kamerą, w tle widoczne rozmazane krajobrazy górskie.
Na planie filmu "Adam", fot. KGrabowska / EastStudioMonolith Filmsmateriały prasowe

Kogo zobaczymy na ekranie? W rolę Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, Izabelę Małysz gra Maja Szopa, postać Apoloniusza Tajnera kreuje Paweł Koślik, a Tomasz Kot wciela się w rolę Ediego Federera.

Dwóch mężczyzn na zewnątrz, jeden w sportowym kombinezonie z numerem startowym oraz kaskiem, drugi ubrany w białą kurtkę i okulary przeciwsłoneczne. Za nimi widoczne są osoby w strojach zimowych oraz sprzęt sportowy, co sugeruje atmosferę zawodów narci...
Tomasz Kot i Bartłomiej Deklewa w filmie "Adam", fot. KGrabowska / EastStudioMonolith Filmsmateriały prasowe

W filmie wystąpią także m.in. Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała.

Jak zapowiadają producenci, film "Adam" trafi do kin w 2027 roku. Za dystrybucję odpowiada Monolith Films.

