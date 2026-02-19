Powstaje film o Adamie Małyszu

Informację na temat produkcji przekazało nam East Studio, w którym powstaje film "Adam".

"To opowieść, która odsłania kulisy jego drogi na szczyt - pełnej wyzwań, rozterek i decyzji, które mogły zakończyć karierę polskiej legendy, zanim ta na dobre się rozpoczęła" - czytamy w komunikacie.

W styczniu 2026 roku minęło 25 lat od przełomowego zwycięstwa Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni - pierwszego w historii polskiego skoczka. To właśnie te wydarzenia zapoczątkowały małyszomanię, która ogarnęła całą Polskę.

W rolę Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, jeden z najciekawszych aktorów młodego pokolenia, znany m.in. z ról w filmach "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" i "Światłoczuła" czy serialu "Absolutni debiutanci". Ma on w tym roku szansę na Orła - Polską Nagrodę Filmową. Został nominowany za kreację w filmie Emi Buchwald "Nie ma duchów...".

"Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie" - mówi Adam Małysz.

Adam Małysz, fot. Tadeusz Mieczyński materiały prasowe

"Adam": opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością

Akcja filmu "Adam" rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością - nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.

"To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych" - mówi reżyser filmu Tomek Matuszczak.

Okres zdjęciowy potrwa trzy miesiące. Zdjęcia realizowane są m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle.

"Jest to duże wyzwanie produkcyjne: odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach - emocjonalnie i z bliska" - mówi w imieniu producentów Maciej Rzączyński, CEO East Studio.

Na planie filmu "Adam", fot. KGrabowska / EastStudio Monolith Films materiały prasowe

Kogo zobaczymy na ekranie? W rolę Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, Izabelę Małysz gra Maja Szopa, postać Apoloniusza Tajnera kreuje Paweł Koślik, a Tomasz Kot wciela się w rolę Ediego Federera.

Tomasz Kot i Bartłomiej Deklewa w filmie "Adam", fot. KGrabowska / EastStudio Monolith Films materiały prasowe

W filmie wystąpią także m.in. Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała.

Jak zapowiadają producenci, film "Adam" trafi do kin w 2027 roku. Za dystrybucję odpowiada Monolith Films.