"Kevin sam w domu" powraca. Macaulay Culkin jest już po kolejnych rozmowach

Okazuje się, że ruszyły wczesne prace nad nową produkcją. Culkin ma już za sobą spotkanie z Davidem Greenbaumem, szefem Disney Motion Pictures, podczas którego zaprezentował swój pomysł na kontynuację. O tym, jak jego zdaniem mogły potoczyć się losy Kevina, kiedyś opowiedział również publicznie:

"Kevin jest wdowcem lub rozwodnikiem. Ma syna, z którym jednak nie jest w najlepszych relacjach. W końcu dochodzi do eksplozji. Syn zamyka przed Kevinem dom. Kiedy ten stara się dostać do środka, syn buduje pułapki. Tak zaczyna się wojna domowa, w której stawką jest miłość ojca do syna i syna do ojca".

Choć nie ma pewności, czy Culkin nadal obstaje przy tym pomyśle, miał już okazję porozmawiać o nim z twórcami nagradzanego serialu "Studio" - Sethem Rogenem i Evanem Goldbergem. To właśnie oni mają tchnąć w uwielbianą przez widzów serię nowe życie. Na ten moment nie wiemy również, czy stanowisko reżysera ponownie obejmie Chris Columbus - reżyser dwóch pierwszych odsłon.

"Kevin sam w domu": kultowa komedia od lat bawi Polaków

"Kevin sam w domu" to ceniona komedia familijna z 1990 roku, która opowiada historię ośmioletniego Kevina McCallistera, przypadkowo zostawionego samego w domu na święta Bożego Narodzenia. Kevin musi stawić czoła dwóm niezdarnym włamywaczom, którzy próbują okraść jego dom, wykorzystując spryt i różne pułapki. Film łączy humor oraz wartką akcję, dzięki czemu szybko zdobył ogromną popularność na całym świecie. Druga część, "Kevin sam w Nowym Jorku" z 1992 roku, przenosi bohatera do wielkiego miasta, gdzie znów zmaga się z podobnymi kłopotami, ale w zupełnie nowym otoczeniu.