"Wybory"

Czarna komedia Alexandra Payne'a z 1999 roku skupia się na wyborach do samorządu szkolnego w jednym z liceów w Nebrasce. Jedyną kandydatką jest pilna uczennica Tracy (Reese Witherspoon), która wcześniej była uwikłana w romans z nauczycielem geometrii. Jim (Matthew Broderick), który prowadzi lekcje historii i WOS-u, jest zbulwersowany tym faktem. Oskarża dziewczynę o zniszczenie życia jego przyjacielowi, a zarazem sam o niej fantazjuje. By nie spędzać z nią więcej czasu, namawia do startu w wyborach poczciwego, ale niezbyt bystrego sportowca. Zaczyna się brudna kampania, w której wszystkie chwyty są dozwolone.

"Wybory" przekonały do siebie krytyków ciętym dowcipem oraz barwną plejadą bohaterów z bardzo niedoskonałym nauczycielem i irytującą, prawie idealną uczennicą na czele. Wskazywano także, że film jest gorzką metaforą amerykańskiej polityki.

Reese Witherspoon i Matthew Broderick w filmie "Wybory" Paramount/Courtesy Everett Collection East News

"Zakochana złośnica"

Czy z połączenia Szekspira i filmu dla nastolatków może wyjść coś dobrego? Ku zaskoczeniu wielu: tak. Twórcy "Zakochanej złośnicy" umiejętnie zaadaptowali fabułę Szekspirowskiego dramatu "Poskromienie złośnicy" do współczesności, wpisując bohaterów w licealne stereotypy oraz zmieniając stawkę ze ślubu na wyjście na bal maturalny. Wszystko prezentuje się nader przekonująco i zabawnie, w czym ogromna zasługa świetnej obsady złożonej w większości z młodych aktorów. Szczególnie dobrze wypada Heath Ledger jako Patrick Verona, szkolny outsider, o którym krążą makabryczne legendy, oraz Larry Miller jako nadopiekuńczy ojciec głównej bohaterki.

Heath Ledger i Julia Stiles w filmie "Zakochana złośnica" Buena Vista Pictures/Courtesy Everett Collection East News

"21 Jump Street"

Pierwowzorem filmu Phila Lorda i Christophera Millera jest serial telewizyjny pod tym samym tytułem z przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Opowiadał on o jednostce policji, której członkowie zajmowali się przestępstwami w liceach i często sami udawali uczniów. Produkcja rozpoczęła karierę Johnny'ego Deppa. Trzeba jednak przyznać, że pomysł był dość absurdalny. Fakt, że serial traktował się bardzo poważnie, tylko podkreślał jego groteskowość.

Tymczasem Lord i Miller zrealizowali szaloną komedię, nie tylko świadomą absurdu fabularnych założeń, ale także w prześmieszny sposób komentującą szkolny układ pokarmowy i zmiany, jakie zaszły w nim na przestrzeni lat. Grani przez Channinga Tatuma i Jonah Hilla policjanci przeżyli swą nastoletniość w skrajnie różny sposób. Pierwszy był kiepskim uczniem i popularnym sportowcem, który nie przepuścił okazji, by dopiec słabszym rówieśnikom. Drugi przeżył koszmar chorobliwie nieśmiałego wrażliwca z obowiązkowym odrzuceniem zaproszenia szkolnej piękności na studniówkę.

Gdy wracają do liceum, by rozpracować szajkę handlarzy zakazanymi substancjami, okazuje się, że role się odwróciły. Teraz to wrażliwcy są na topie. Sportowcy spadli z drabinki na pozycję kujonów. "To wszystko przez 'Glee'" - narzeka w pewnym momencie bohater Tatuma. Oczywiście finał ma miejsce podczas balu maturalnego. I jest dosłownie wybuchowy.

Ice Cube, Jonah Hill i Chaning Tatum w filmie "21 Jump Street" Scott Garfield/Columbia Pictures/Courtesy Everett Cllection East News

"American Vandal"

Na koniec nieco zapomniana propozycja serialowa. "American Vandal" to dwusezonowa produkcja Netfliksa z 2017 roku, powstała na fali popularności konwencji true crime. Fabuła skupia się na jednym z kalifornijskich liceów, w którym nieznany sprawca niszczy samochody 27 nauczycieli, malując na nich obsceniczne rysunki. Głównym podejrzanym jest Dylan (Jimmy Tatro), klasowy klaun, na którym kadra pedagogiczna dawno postawiła kreskę. Dwóch uczniów wierzy jednak w jego niewinność. Rozpoczynają prywatne śledztwo, w czasie którego mierzą się z problemami amerykańskiej oświaty i piętnem, które zostawia ona na młodych ludziach.

"American Vandal" w świadomy sposób korzystał z zabiegów serialu true crime, używając ich do podbicia zabawnego wydźwięku kolejnych scen. Wymowa produkcji była jednak bardzo gorzka. Twórcy przypominali zarazem, że nawet najgorsze doświadczenia w liceum nie powinny definiować reszty życia jego absolwentów.

Grafika promująca serial "American Vandal" Netflix materiały prasowe



