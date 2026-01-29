Powrót do dżungli! Co wiemy o "Jumanji 3"?

"Patrzcie, kto jest na wolności" - napisali twórcy najnowszej części "Jumanji", która w listopadzie rozpoczęła zdjęcia w Los Angeles. We wpisie na Instagramie możemy zauważyć pełną obsadę filmów z 2017 i 2019 roku: "Jumanji: Przygoda w dżungli" i "Jumanji: Następny poziom". Na zdjęciu w charakteryzacji dumnie prezentują się Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan.

Najnowsza produkcja zbliża się wielkimi krokami, a na premierę musimy poczekać aż do grudnia 2026.

Dwayne Johnson, który w produkcji wciela się w Doktora Smoldera Bravestone'a, wyjawił niedawno, że jego postać otrzyma nowy element kostiumu, który będzie ukłonem w stronę jednej z ikon Hollywood. W najnowszym filmie aktor będzie nosić na szyi kostki do gry, który zostały użyte w oryginale.

"Jumanji": powstaje finał!

Seria "Jumanji" została zapoczątkowana w 1995 roku wspomnianym już filmem z Robinem Williamsem, w którym zagrali również Kirsten Dunts, Bonnie Hunt, Bradley Pierce i Jonathan Hunt. Fabuła opowiadała historię dwóch przyjaciół, którzy rozpoczynają grać w tajemniczą grę planszową i niespodziewanie teleportują się do dżungli.

W 2017 i 2019 roku produkcja doczekała się dwóch kontynuacji, w których grupa bohaterów zostaje uwięziona w kultowej grze. Obecnie powstaje trzecia i ostatnia filmowa odsłona cyklu.

Co na zdjęciach? Jakiś czas temu zdjęcia z planu udostępniła Karen Gillian i fani naprawdę mogą być podekscytowani!

Szczegóły fabuły są trzymane w ścisłej tajemnicy, wiemy, że akcja filmu będzie rozgrywać się w Bostonie i ponownie powita postać graną przez Nicka Jonasa, Jeffersona "Seaplane" McDonougha.

Zwiastun zobaczymy prawdopodobnie dopiero wiosną 2026. To będzie ostatnia część "Jumanji" w najbliższych latach.

"Jumanji 3": kiedy premiera?

Najnowsza produkcja trafi do kin 11 grudnia 2026 roku.