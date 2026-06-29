Według Richtmana Rogen otrzymał rolę Reubena Tishkoffa. W czterech filmach z serii "Ocean's Eleven" zagrał go Elliott Gould. Był on biznesmenem, który został wyparty z Las Vegas przez Terry'ego Benedicta. Z tego powodu zgodził się sfinansować plan Danny'ego Oceana na obrabowanie trzech kasyn konkurenta.

Rogena zobaczymy niedługo w "Zaproszeniu" Olivii Wilde. Aktor zakończył właśnie prace na planie drugiego sezonu "Studia". Serial Apple TV+ przyniósł mu wiele wyróżnień, w tym Złoty Glob i cztery statuetki Emmy.

Elliott Gould jako Reuben Tishkoff w "Ocean's Thirteen" Melinda Sue Gordon East News

Co wiemy o prequelu "Ocean's Eleven"?

Scenariusz filmu napisała Carrie Solomon, a szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że akcja będzie rozgrywała się w Europie w latach 60. XX wieku. W rolach głównych wystąpią Margot Robbie i Bradley Cooper. Należące do aktorki LuckyChap Entertainment będzie współproducentem obrazu. Cooper będzie pełnił także funkcję reżysera.

Według niepotwierdzonych informacji film będzie nosił tytuł "Oceans". Robbie i Cooper wcielą się w rodziców Danny'ego i Debbie, którzy przeprowadzą wielki skok podczas zaliczającego się do mistrzostw świata Formuły 1 Grand Prix Monako. Produkcja ma być utrzymana w klimacie "Złodzieja w hotelu" Alfreda Hitchcocka.

Richtman podał wcześniej, że w antagonistę filmu wcieli się Wagner Moura.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". O czym opowiadał kinowy hit?

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" Stevena Soderbergha z 2001 roku był remakiem filmu pod tym samym tytułem z Frankiem Sinatrą z 1960 roku. Opowiadał o grupie złodziei pod wodzą charyzmatycznego Danny'ego Oceana (George Clooney), która jednej nocy chce obrobić trzy kasyna w Las Vegas. W produkcji wystąpili także Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle, Casey Affleck i Scott Caan.

Film okazał się ogromnym sukcesem. Przy budżecie 85 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 450 milionów. Doczekał się dwóch sequeli z 2004 i 2007 roku oraz spin-offa "Ocean's 8" z 2018 roku, który skupiał się na granej przez Sandrę Bullock Debbie Ocean, siostrze Danny'ego.



