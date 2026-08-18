W nowej odsłonie przygód Mścicieli Stan powtórzy rolę Bucky'ego Barnesa/Zimowego żołnierza, członka Nowych Avengers. Aktor przyznał, że nie ma "zielonego pojęcia", na jakim etapie są prace nad tym filmem. "Nie mieliśmy scenariusza, po prostu kręciliśmy pojedyncze, luźne sceny. To inny tryb pracy, ciągły i nieustannie ewoluujący proces" - wyznał.

Dodał, że aktorzy nie znali nawet całości fabuły, by później nie zdradzić jej przypadkiem dziennikarzom. "Stosuję się do tej zasady od piętnastu lat, więc jestem do tego przyzwyczajony" - stwierdził Stan. "Avengers: Doomsday" będzie jego dziesiątym występem w roli Barnesa (licząc scenę po napisach "Czarnej Pantery").

Sebastian Stan ceni sobie rolę Zimowego Żołnierza

Aktor zaznaczył, że bardzo ceni sobie tę postać i zdaje sobie sprawę, że miała ona duży wpływ na jego karierę. "Fani [Zimowego Żołnierza] dorastają razem ze mną. Wiem, ile zawdzięczam temu superbohaterowie. Sam dorastałem, podziwiając na ekranie Leonardo DiCaprio".

Stan potwierdził także, że w "The Batman: Part II" wcieli się w Herveya Denta, prokuratora okręgowego miasta Gotham, który w komiksach jest przeciwnikiem Nietoperza znanym jako Dwie Twarze. Chociaż zaznaczył, że nie może więcej powiedzieć o tym projekcie, przyznał, że "udział w projektach takiej skali jest jednym z pięknych aspektów zawodu aktora".

Najbliższe premiery filmów Sebastiana Stana

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin 18 grudnia 2026 roku. Premiera "The Batman: Part II" jest zapowiedziana na 18 lutego 2028 roku. Stana zobaczymy także w nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes "Fiordzie". Wejdzie on do polskich kin 29 stycznia 2027 roku.

Sebastian Stan jest jednym z najbardziej uznanych aktorów swego pokolenia. W swej karierę łączy występy w Kinowym Uniwersum Marvela z udziałem w projektach artystycznych i autorskich. Za rolę młodego Donalda Trumpa w "Wybrańcu" z 2024 roku otrzymał nominację do Oscara. Z kolei "A Different Man" przyniósł mu nagrodę aktorską na festiwalu w Berlinie i Złoty Glob.