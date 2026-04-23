Poważny wypadek na planie. Chwila nieuwagi kosztowała utratę palców

Patrycja Otfinowska

Praca nad kontynuacją "Jak wytresować smoka" została przerwana przez tragiczne zdarzenie w brytyjskim studiu. Chwila nieuwagi doprowadziła do trwałego uszczerbku na zdrowiu jednego z pracowników. Incydent na nowo otworzył w branży dyskusję o bezpieczeństwie.

Animacja "Jak wytresować smoka" to kultowa opowieść o Czkawce - synu wodza wikingów, który łamie plemienną tradycję i zamiast walczyć ze smokami, zaprzyjaźnia się z rannym przedstawicielem najgroźniejszego gatunku. W 2025 roku do kin trafiła aktorska wersja tego hitu z Masonem Thamesem w roli głównej, która okazała się gigantycznym sukcesem, zarabiając na całym świecie 636 milionów dolarów.

Obecnie trwają prace nad drugą częścią aktorskiej sagi, jednak z planu napłynęły niepokojące informacje o poważnym wypadku.

"Jak wytresować smoka": tragiczny finał pracy w warsztacie

Podczas przygotowań do ujęć ucierpiał członek ekipy odpowiedzialnej za efekty specjalne. Do zdarzenia doszło w warsztacie na terenie Sky Studios Elstree w Wielkiej Brytanii. Według doniesień medialnych technik uległ wypadkowi podczas obsługi piły, w wyniku czego stracił kilka palców jednej dłoni. Mimo błyskawicznej pomocy medycznej i przeprowadzonej operacji lekarzom nie udało się ich uratować. Przedstawiciele studia jak dotąd odmawiają komentarza w tej sprawie.

To tragiczne zdarzenie ożywiło trwającą w środowisku filmowym dyskusję na temat warunków pracy. Podnoszone są argumenty dotyczące nadmiernego skracania czasu na odpoczynek, co bezpośrednio przekłada się na zmęczenie pracowników i obniżenie standardów bezpieczeństwa na planie.

Obsada i data premiery

W kontynuacji przygód Czkawki ponownie zobaczymy Masona Thamesa i Nico Parker. Do swoich ról wrócą także Gerard Butler oraz Cate Blanchett, a towarzyszyć im będą m.in. Ólafur Darri Ólafsson, Julian Dennison i Gabriel Howell.

W obsadzie nie zabraknie jednak nowych twarzy. Zagraniczne media informują, że do projektu dołączył Phil Dunster, znany szerokiej widowni z serialu "Ted Lasso". Aktor wcieli się w postać Ereta - pewnego siebie i nieco zarozumiałego bohatera, który sam siebie określa mianem "najlepszego łowcy smoków na świecie".

Premiera aktorskiej wersji filmu "Jak wytresować smoka 2" została zaplanowana na 11 czerwca 2027 roku.

