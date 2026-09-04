Potwierdzono krążące w sieci plotki. Rebecca Ferguson zagra w komedii romantycznej

Rebecca Ferguson i Greta Lee: zagrają razem w komedii romantycznej

Wszystko zaczęło się od wywiadu, jakiego znana z m.in. takich filmów jak "Poprzednie życie" czy "Ostatni dom" Greta Lee udzieliła na łamach Interview Magazine. W rozmowie z Willem Dafoe, z którym ostatnio zagrała w produkcji "Late Fame", opowiedziała, że wkrótce leci do Londynu, gdzie rozpoczną się zdjęcia do jej nowego filmu.

"W sobotę wyjeżdżam do Londynu, żeby zrealizować pewien projekt. Trochę się tego boję" - mówiła Lee, a kiedy Dafoe dopytał o czym będzie opowiadał film, odparła: "To historia miłosna - tyle że między dwiema kobietami; nigdy wcześniej tego nie robiłam".

Rebecca Ferguson i Greta Lee: wszystko, co wiemy o filmie "Honeymoon / Funeral"

Jak pisze Deadline, tajemniczy film to rzeczywiście komedia romantyczna zatytułowana "Honeymoon / Funeral". Fabuła osnuta jest wokół losów dwóch kobiet, które spotykają się w samolocie z Los Angeles do Londynu. Jedna z nich jedzie na samotny miesiąc miodowy, po tym, jak jej dziewczyna porzuca ją przed ołtarzem. Druga wraca do domu na... pogrzeb swojej matki. Po tym jak los splótł ich losy panie spędzają razem tydzień w Londynie, czytamy na Deadline.

Scenariusz filmu napisała Julia Bicknell ("Nawiedzony dwór w Bly", "Yellowjackets", "Trzynaście powodów"), a reżyseruje Nahnatchka Khan ("Przepis na amerykański sen", "Nie zadzieraj z zołzą spod 23"). Producent FilmNation szuka dystrybutora przed Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Toronto (10-20 września 2026).

Od sierpnia w sieci można zobaczyć materiały filmowe z planu, które nagrali obserwatorzy. Ferguson i Lee kręciły wspólne sceny na Horse Guards Parade, placu defilad w centralnym Londynie. Niektóre z nich zobaczycie tutaj.

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