Potwierdziło się ws. kultowego filmu sprzed lat. Fani nie będą zadowoleni

"Pamiętnik księżniczki": Julie Andrews wróci do kultowej roli? Aktorka rozwiewa wątpliwości

Pierwsza część filmowej adaptacji kultowej serii powieści dla młodzieży "Pamiętnik księżniczki" zadebiutowała w kinach w 2001 roku. Główną bohaterką jest amerykańska nastolatka Mia Thermopolis (w tej roli Anne Hathaway), która odkrywa, że jej ojciec był władcą małego europejskiego królestwa. A to oznacza, że ona jest spadkobierczynią jego tronu. Wkrótce poznaje babcię (Julie Andrews), która zabiera ją ze sobą do Europy, by rozpocząć przygotowania do roli królowej. W 2004 roku na ekrany trafiła kontynuacja produkcji zatytułowana "Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny".

Pogłoski o trzeciej odsłonie hitu pojawiły się już w 2024 roku. Portal Deadline donosił wówczas, że na stołku reżyserskim zasiądzie Adele Lim - malezyjska scenarzystka, która odpowiada m.in. za sukces "Bajecznie bogatych Azjatów" czy bajki "Raya i ostatni smok". Twórczyni ma zastąpić zmarłego w 2016 roku Garry'ego Marshalla, który wyreżyserował wcześniejsze części.

Choć wiele osób liczyło, że w kontynuacji zobaczymy dawną obsadę, Julie Andrews stanowczo zaprzeczyła pogłoskom o powrocie do filmowej serii.

"Nie wystąpię w tym filmie" - powiedziała 90-letnia aktorka w rozmowie z TODAY.com. "Myślę, że fabuła jest nieco inna i nie do końca wiem, jak twórcy sobie z tym radzą. Ale dla mnie jest już za późno, by w tym zagrać. Uważam, że historia musi toczyć się dalej wokół księżniczki Mii. To jej historia. Nie moja".

"Pamiętnik księżniczki": film wraca po ponad 20 latach. Anne Hathaway w obsadzie

O tym, że Anne Hathaway powróci do słynnej roli, mówi się już od dwóch lar. W niedawnym wywiadzie dla "Entertainment Weekly" gwiazda poinformowała, że na ten moment trwają pracę nad scenariuszem. Choć projekt nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, aktorka jest świadoma, jak wiele osób marzy o kolejnej odsłonie hitu.

"Nieustannie nad tym pracujemy. 'Diabeł ubiera się u Prady 2' pojawił się nieoczekiwanie i zajął całą przestrzeń" - powiedziała, dodając, że nie było możliwości, by skupić na obu projektach jednocześnie.

"Jeśli nauczyłam się czegoś [z pracy przy kontynuacji filmu 'Diabeł ubiera się u Prady'], to tego, że oczekiwania są bardzo, bardzo wysokie, a jeśli już się za to zabierasz, musisz dać z siebie wszystko" - podsumowała.

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