Meryl Streep poznała Dona Gummera w 1978 roku, w czasie gdy opłakiwała śmierć swojego ukochanego, Johna Cazalego. Między nią a Gummerem szybko narodziła się więź. Jeszcze w tym samym roku wzięli ślub i przez kolejne dekady konsekwentnie chronili prywatność swojej rodziny.

Doczekali się czwórki dzieci. Po raz ostatni publicznie pojawili się razem w 2018 roku, podczas gali rozdania Oscarów. W 2023 roku media obiegła zaskakująca informacja o ich separacji. Rozstali się po ponad czterech dekadach wspólnego życia.

"Don Gummer i Meryl Streep pozostają w separacji od ponad sześciu lat. Choć zawsze będą się o siebie troszczyć, zdecydowali się na życie osobno" - przekazał wówczas rzecznik aktorki.

Grace Gummer nie zabiegała o rozgłos w młodym wieku

Grace Gummer jest córką Dona Gummera i Meryl Streep. Urodziła się 9 maja 1986 roku w Nowym Jorku. Dorastała w Los Angeles oraz w stanie Connecticut, a następnie studiowała historię sztuki i język włoski w Vassar College.

W wieku zaledwie siedmiu lat wystąpiła u boku matki w filmie "Dom dusz" (1993). Przez kolejne lata raczej unikała rozgłosu. W czasach nastoletnich trenowała różne dyscypliny sportowe i marzyła o karierze olimpijskiej pływaczki. W niedawnym wywiadzie dla "L'Officiel" przyznała, że sławę matki odczuwała głównie na lotniskach, gdy była jeszcze dzieckiem.

W 2008 roku zagrała w off-off-broadwayowskim przedstawieniu "The Sexual Neuroses of Our Parents". Początkowo została poproszona o pomoc przy projektowaniu kostiumów, jednak ostatecznie wzięła udział w przesłuchaniu i otrzymała główną rolę. W 2011 roku zadebiutowała na Broadwayu w spektaklu "Arcadia", za co otrzymała nagrodę Theatre World Award.

Grace Gummer: kariera

Pierwszą znaczącą rolą w karierze Grace Gummer była postać Rachel w filmie "Frances Ha" (2012). Od tamtej pory regularnie pojawia się na ekranie. W kolejnych latach wystąpiła m.in. w serialach "The Newsroom", "Good Girls Revolt" oraz w filmach takich jak "Nauka jazdy" czy "Eskorta".

Przełomem w jej karierze okazał się występ w serialu "Mr. Robot". Gummer dołączyła do obsady w drugim sezonie, wcielając się w agentkę FBI Dominique "Dom" DiPierro - jedną z kluczowych postaci produkcji.

W listopadzie 2013 roku po raz pierwszy pojawiła się w serii "American Horror Story", a rok później zagrała w siedmiu odcinkach sezonu "American Horror Story: Freak Show" jako Penny. W 2024 roku powróciła do tej antologii w odsłonie "American Horror Story: Oczekiwanie".

Grace Gummer błyszczy w nowym serialu Ryana Murphy'ego

O Grace Gummer zrobiło się ostatnio głośno za sprawą jej występu w serialu "Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette". Dla aktorki to kolejna po "American Horror Story" współpraca z uznanym hollywoodzkim twórcą, Ryanem Murphym. Gummer wcieliła się w Caroline Kennedy - starszą siostrę Johna F. Kennedy'ego Jr.

Serial okazał się ogromnym sukcesem. Stacja FX podała miesiąc temu, że pierwsze pięć odcinków obejrzano przez ponad 25 mln godzin w serwisach Hulu i Disney+. To najwyższy wynik w historii stacji dla limitowanej serii oraz najchętniej oglądany serial limitowany na obu platformach. Produkcja wywołała też wzmożoną aktywność w mediach społecznościowych i z odcinka na odcinek przyciągała coraz szerszą publiczność.

Choć Gummer zagrała postać drugoplanową, jej występ został zauważony zarówno przez widzów, jak i krytyków. Aktorka stworzyła bohaterkę, która jest jednocześnie wyrazista i stonowana, wnosząc do serialu autentyczność.

"Poza tym, że serial opowiada historię, w którą naprawdę mogłam się wgryźć, Ryan Murphy wyjaśnił mi, dlaczego ta postać była tak istotna. Caroline jest nie tylko częścią opowieści o miłości; jej relacja z bratem stanowi integralny element całego serialu" - mówiła Gummer w wywiadzie dla Town&Country.

"To nie jest dokument" - podkreśla aktorka. "To historia dwójki ludzi i ich miłości, która pokonuje ogromne przeciwności losu. Grając prawdziwą osobę, czułam się zobowiązana do wiernego oddania jej charakteru; bardzo się przygotowywałam do tej roli i zawsze starałam się uchwycić istotę Caroline, zamiast ją naśladować. Tworzymy historię na nowo i opowiadamy ją w świeży sposób" - dodała.

Grace Gummer: życie prywatne

Jeśli chodzi o życie prywatne Grace Gummer, to niestety jej pierwsze małżeństwo skończyło się, zanim zdążyło się na dobre zacząć. 10 lipca 2019 roku Gummer poślubiła muzyka Tay Strathairna, syna aktora Davida Strathairna. Para rozstała się 21 sierpnia 2019 roku, po 42 dniach małżeństwa. Rozwód został sfinalizowany w sierpniu 2020 roku.

Rok później media obiegła informacja o nowym związku córki Meryl Streep. Grace Gummer wyszła za mąż za znanego muzyka i producenta muzycznego - Marka Ronsona. Poznali się na kolacji organizowanej przy okazji festiwalu filmowego Tribeca przez markę Chanel. Ich pierwsza córka urodziła się w grudniu 2022 roku. Niecałe trzy lata później Gummer i Ronson powitali na świecie drugą córkę.