Posiadłość Nicolasa Cage'a została zniszczona. Teraz mieszka w hotelach

W czasie spotkania na L.A. Comic-Con, do którego doszło w sobotę 31 października 2026 roku, fani spytali Cage'a o plany na Halloween. "W tym momencie jestem w pewnym sensie w kryzysie bezdomności" - odpowiedział aktor. "Coś się stało z moim domem w Malibu, więc ostatnio pomieszkuję w hotelach". Zaraz dodał, że zamierza chodzić z prośbą o cukierki wraz ze swoją czteroletnią córką, a wieczorem obejrzy "Lśnienie" Stanleya Kubricka.

Co wydarzyło się przed posiadłością Nicolasa Cage'a?

Do zdarzenia doszło we wtorek 8 września 2026 roku po nocy obfitych opadów. Powstały w wyniku zapadnięcia krater był długi i szeroki na około dziewięć metrów oraz głęboki na siedem metrów. Wpadły do niego kawałki asfaltu, ogrodzenia i podjazdu do garażu, a także przenośna toaleta, którą postawili tam robotnicy pracujący przy remoncie posiadłości. Jak podała lokalna telewizja KTLA 5, w czasie zajścia nikogo nie było w środku budynku.

Zdarzenie zostało zgłoszone o godz. 5:45. Na miejscu zaraz pojawiły się służby ratunkowe. Podejrzewano uszkodzenie głównej rury z gazem.

Chociaż skala zniszczeń była duża, nie zdecydowano o ewakuacji okolicznych mieszkańców. Nie stwierdzono także, by w wyniku zdarzenia ktoś odniósł obrażeń. Jako główną przyczynę wskazano erozję wybrzeża.

Cage zakupił nieruchomość w 2024 roku. Zapłacił za nią 10,5 miliona dolarów. Budynek został zbudowany w latach 90., a jego powierzchnia liczy ponad 370 metrów kwadratowych.