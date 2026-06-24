Poruszający portret znanego duchownego. Tych obrazów nie widział dotąd nikt

Dokument "Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego" w centrum historii stawia człowieka naznaczonego chorobą, który nie uczynił z niej osi swojego życia. Kapłan, samozwańczy "onkocelebryta", odsłania się tu jako ktoś, kto walczy o godność innych i nieustannie przypomina, że najważniejsza jest miłość: do drugiego człowieka, rodziny, Boga i samego siebie.

"Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego": O filmie

Tytułowy "Dzień dziecka" nabiera szczególnego znaczenia: to moment diagnozy, ale też symboliczne nowe narodziny i próba spojrzenia na życie z większą uważnością. Narracja prowadzi przez wspomnienia dzieciństwa, relacje rodzinne i kluczowe doświadczenia bohatera, układając je w uniwersalną opowieść o potrzebie kochania i bycia kochanym.

Nauki księdza Kaczkowskiego wybrzmiewają tu jak ponadczasowy drogowskaz, bliski i zrozumiały niezależnie od światopoglądu czy religii. Ważniejsze od deklaracji staje się doświadczenie: mierzenie się z trudnościami z odwagą, wierność sobie i zachowanie człowieczeństwa nawet wtedy, gdy życie wystawia na najcięższe próby.

"Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego" materiały dystrybutora

Film wyróżniono Znakiem Jakości Zespołu Edukatorów Filmowych - oznaczeniem przyznawanym produkcjom spełniającym wysokie standardy edukacyjne i szczególnie wartościowym dla młodego widza. W rekomendacji podkreślono wyjątkową formułę dokumentu, który nie jest laurką, lecz pełnym zapisem życia zarówno z jego siłą, kruchością, odwagą, jak i całym spektrum ludzkich słabości.