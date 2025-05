"Karate Kid: Legendy"

Po rodzinnej tragedii utalentowany zawodnik kung-fu Li Forg (Ben Warg) jest zmuszony do przeprowadzki z matką z Pekinu do Nowego Jorku. Li stara się zapomnieć o swojej przeszłości, próbując dopasować się do nowych okoliczności. Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate. Jego umiejętności okazują się jednak niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han (Jackie Chan) zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso (Ralph Macchio), aby nauczył chłopca nowego stylu walki. Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości.

Reklama

"Karate Kid: Legendy" to nowa część kultowego cyklu zapoczątkowanego w 1984 roku. W głównej roli zobaczymy Ralpha Macchio, gwiazdora pierwszych trzech części serii, który rolę Daniela LaRusso powtórzył po latach w bijącym rekordy popularności serialu "Kobra Kai". Partneruje mu Jackie Chan, który ponownie wcieli się w Hana, postać, którą znamy z remake'u "Karate Kid" z 2010 roku.

Zdjęcie Jackie Chan, Ben Wang i Ralph Macchio w scenie z filmu "Karate Kid: Legendy" / materiały prasowe

"Wszystkie odcienie światła"

"Wszystkie odcienie światła" były jednym z odkryć 77. MFF w Cannes w 2024 roku. Film Pyal Kapadii otrzymał Grand Prix, drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. Później zdobyły jeszcze nominacje do wielu wyróżnień, między innymi BAFTA (film nieanglojęzyczny) i Złotych Globów (reżyseria, film nieanglojęzyczny).

Produkcja przedstawia losy trzech kobiet, dwóch pielęgniarek i szpitalnej kucharki, żyjących w Bombaju. Prahba otrzymuje dość zaskakujący upominek od męża, który wyjechał do pracy do Niemiec. Anu spotyka się ze swoim chłopakiem, mierząc się z problemami religijnymi i… lokalowymi. Parvati, wdowa, walczy z nieuzasadnioną eksmisją.

Zdjęcie Kadr z filmu "Wszystkie odcienie światła" / materiały prasowe

"Frendo"

W miasteczku Kettle Springs ludzie od pokoleń opowiadają sobie o klaunie Frendo, który kiedyś był symbolem lokalnej fabryki. Wydaje się, że dziś jest już tylko miejską legendą. Czy na pewno? Kiedy noc przed coroczną imprezą na jego cześć w tajemniczych okolicznościach zaczynają znikać ludzie, mieszkańcy podejrzewają, że Frendo powrócił. I nie jest już taki, jakim go zapamiętali.

"Frendo" to najnowszy film Eliego Craiga, twórcy komediowego horroru "Porąbani". Jest oparty na powieści "Clown in a Cornfield" Adama Cesare'a. Film miał swoją premierę w marcu na festiwalu SWSX w Austin w Teksasie, gdzie spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Frendo" [trailer] materiały prasowe

"Shambhala"

Pema mieszka w wiosce położonej wysoko w Himalajach. Kiedy znika Tashi, jeden z jej trzech mężów, a mieszkańcy zaczynają plotkować o jej ciąży, dziewczyna postanawia go odnaleźć. Rusza w długą drogę, wiodącą poprzez ośnieżone górskie krajobrazy, aby stanąć w obronie swojego dobrego imienia i dowiedzieć się czegoś więcej o samej sobie.

"Shambhala" miała swą premierę w Konkursie Głównym MFF w Berlinie w 2024 roku. To pierwszy film z Nepalu, który walczył o Złotego Niedźwiedzia. Ukazuje codzienność swoich bohaterów oraz skupia się na pozycji kobiet w himalajskiej społeczności.

"Guns Up"

Ray Hayes (Kevin James) to były gliniarz, który prowadzi podwójne życie i dorabia jako pomocnik mafii. Podczas ostatniego zlecenia sprawy wymykają się spod kontroli. Ray ma tylko jedną noc, aby uratować swoją rodzinę i wyprowadzić ją z miasta, zanim sam zostanie zlikwidowany. Rozpoczyna się walka z czasem, Ray musi zrobić wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie i jednocześnie ukryć swój mroczny sekret przed dziećmi.

W roli głównej w "Guns Up" zobaczymy Kevina Jamesa, komika znanego z głównej roli w sitcomie "Diabli nadali", za który otrzymał nominację do Emmy.

"Felek i Tola ratują las"

Lis Felek i zajączka Tola żyją spokojnie w zielonej okolicy, aż pewnego dnia znika ich przyjaciel, puchacz Henio. W lesie zaczyna dziać się coś dziwnego – między drzewami pojawia się ogromne jezioro, które grozi zalaniem ich domów. Okazuje się, że to efekt budowy tamy przez zarozumiałego bobra. Felek i Tola biorą sprawy w swoje łapki. Czy uda im się ocalić las?

"Felek i Tola ratują las" jest koprodukcją Luksemburga, Holandii i Belgii. Film jest adaptacją serii książek dla dzieci autorstwa Sylvii Vanden Heede.

"Dumna królewna"

Dzielny król Mikołaj pragnie zdobyć serce dumnej i rozpieszczonej królewny Karoliny. Wie jednak, że dziewczyna otoczona jest doradcami, którzy mają własne plany co do jej przyszłości. Karolina ma zostać żoną zarozumiałego, ale bajecznie bogatego księcia Sebastiana. Mikołaj postanawia w przebraniu skromnego ogrodnika zbliżyć się do dziewczyny, by za pomocą muzyki, magicznego kwiatu i porywających opowieści obudzić jej serce i zdobyć zaufanie. Jednak chciwi doradcy nie pozwolą grać sobie na nosie. Mikołaj i Karolina muszą stawić im czoła, by ocalić nie tylko swoje serca, ale całe królestwo.

"Dumna królewna" jest czeską animacją dla całej rodziny.