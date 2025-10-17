Poruszająca historia o miłości. Ikony kina w adaptacji światowego hitu

"In Love": poruszająca historia o odejściu

"In Love" to opowieść o miłości dwojga ludzi, którzy są zmuszeni do podjęcia niemożliwej decyzji w obliczu pogłębiającej się choroby jednego z nich. Po tym jak u Briana zostaje zdiagnozowany alzheimer, mężczyzna nie zamierza spędzić życia poddając się chorobie. Wraz z żoną podejmuje bolesną i trudną decyzję o odejściu na własnych warunkach.

"In Love": Clooney i Bening mają pełne ręce roboty

To kolejny projekt George’a Clooneya w ostatnim czasie. Już w listopadzie zobaczymy go w jednej z głównych ról w filmie “Jay Kelly".

"Jay Kelly" to pełna ironii, wzruszeń i zaskakującego humoru opowieść o sławnym aktorze (George Clooney) i jego lojalnym menedżerze (Adam Sandler), którzy wyruszają w podróż po Europie, mierząc się z wyborami swojego życia. Noah Baumbach ("Historia małżeńska", "Biały szum") łączy kino obyczajowe z egzystencjalnym dramatem, pokazując, że nawet w dorosłym wieku można przechodzić ważne przemiany i mierzyć się z tym, co przynosi czas" - czytamy w informacji prasowej.

Annette Bening wkrótce zobaczymy w “The Bride" Maggie Gyllenhaal. Wystąpi również w serialu “Lucky" Apple TV oraz spin-offie “Yellowstone" zatytułowanym “The Dutton Ranch".

