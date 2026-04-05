Biograficzna opowieść o życiu i karierze Whitney Houston - od początków sławy po jej największe sukcesy, a także trudne momenty. "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" to historia niezrównanej wokalistki, która była najpiękniejszym głosem swojego pokolenia. Już dziś wieczorem widzowie będą mieli okazję zobaczyć film w telewizji.

"Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody": poruszająca biografia

Ten film biograficzny to swoista emocjonalna podróż. Towarzyszymy Whitney Houston (Naomi Ackie) od czasów, gdy była dziewczyną z kościelnego chóru w New Jersey, do czasów, gdy stała się jedną z najlepiej sprzedających się i najczęściej nagradzanych artystek wszech czasów. Fabuła tego dramatu podąża za przełomowymi, najbardziej wzruszającymi momentami w prywatnym życiu i karierze artystycznej Houston, ze spektakularnymi występami i najpopularniejszymi przebojami tej ikony - z piosenką "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" na czele. Poznajemy ludzi, którzy wywarli na nią największy wpływ: jej rodziców, matkę Cissy (Tamara Tunie) i ojca Johna Houstona (Clarke Peters), jej producenta muzycznego, Clive'a Davisa (Stanley Tucci), jej partnerkę Robyn Crawford (Nafessa Williams) i męża Bobby'ego Browna (Ashton Sanders).

Whitney Houston odeszła w lutym 2012 roku. Miała 48 lat. Jej siedem singli z rzędu na pierwszym miejscu list przebojów pozostaje światowym rekordem. Jest jedyną czarnoskórą artystką z trzema Diamentowymi Albumami. Pozostaje najbardziej utytułowaną wokalistką w historii muzyki rozrywkowej.

"Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" zostanie dzisiaj, 5 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.