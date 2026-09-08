Portret najbogatszego człowieka na świecie zaskoczy widzów? Jest pierwszy zwiastun

"Musk" to najnowszy film nagradzanego dokumentalisty Alexa Gibneya. Niemal czterogodzinna produkcja jest zapowiadana jako "wyczerpująca i szczera analiza" najbogatszego człowieka na świecie. Film będzie bazował na wielogodzinnych rozmowach reżysera z miliarderem. Laureat Oscara za "Kurs do Krainy Cienia" nie ukrywa, że jest krytycznie nastawiony do działalności właściciela platformy X, przede wszystkim poparcia dla administracji Donalda Trumpa i pracy w niej. Z kolei miliarder nazwał dokumentalistę "głąbem" w jednym z postów zamieszczonych na swoim profilu na platformie X.

Gibney pracuje nad "Muskiem" od 2022 roku. Film miał początkowo zadebiutować w maju w czasie festiwalu w Cannes. Nie doszło do tego, ponieważ reżyser był w trakcie montażu nowych scen. W Wenecji "Musk" zostanie pokazany w sekcji pozakonkursowej. Wytwórnia Bleecker Street jest jednak pewna jego sukcesu. Zapowiedziała już, że zgłosi go do wyścigu o Oscara w kategorii Najlepszy Film. Zwiastun jest dostępny pod tym linkiem.

Zwiastun "Muska". Geniusz czy zagrożenie?

Co ciekawe, w zapowiedzi nie widzimy postaci miliardera. Zamiast tego obserwujemy start i katastrofę jednej z jego rakiet. W tle słychać natomiast różne opinie o Musku. Na początku te pozytywne. "Jest najprawdopodobniej największym żyjącym wynalazcą". "Jest prawdziwym Iron Manem". "To jeden z najwspanialszych twórców naszych czasów". "Największy kapitalista w historii".

Następnie padają niepochlebne zdania o Musku. "Jest chaotyczny i kapryśny". "Jest jawnie okrutny i samolubny". "W powieści science fiction nie byłby pozytywnym bohaterem". "To człowiek, który stracił rozum". "Jest bombą atomową".

Alex Gibney szukał w "Musku" zaskoczenia

W 2024 roku Gibney udzielił wywiadu portalowi "Deadline", w którym mówił, że nie interesuje go prosta ocena miliardera. "Ludzie mają o nim swoje opinie. Uważam, że wyzwaniem będzie pokazać coś, czego nikt nie spodziewa się zobaczyć. Informację, która gdzieś tam się ukrywa, chociaż pozornie jest widoczna gołym okiem. Szukamy czegoś takiego, co być może będzie zaskakujące dla widzów. To nie będzie historia 'za' lub 'przeciw' Elonowi. Nie jestem zainteresowany prostym stwierdzeniem, czy to buc, czy nie. Chodzi o sposób jego działania. Jestem pewny, że nasz film będzie odkrywczy i nowatorski formalnie" - zapewniał reżyser.

Kiedy premiera nowego dokumentu Alexa Gibneya?

Po festiwalu w Wenecji "Musk" zostanie pokazany w Toronto. Dokument trafi do amerykańskich kin 16 października 2026 roku. Później znajdzie się w ofercie platformy streamingowej HBO Max.