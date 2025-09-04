Młodość w kinie koreańskim jest dość częstym tematem. Sekcja K-Youth podczas tegorocznego Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków pozwoli przyjrzeć się opowieściom o dojrzewaniu, które powstawały na przestrzeni dekad.

Sekcja K-Youth na 19. edycji festiwalu Pięć Smaków

W programie znalazła się m.in. produkcja z lat 80. - "Chilsu i Mansu" - której towarzyszą tematy trudności w wyrażaniu siebie w obliczu sytuacji krajowej. Nie zabraknie także bliższych współczesności historii, odkrywających przed widzami presję sukcesu, nierówności, z którą muszą mierzyć się młode osoby czy zyskującego globalną popularność świata k-popu ("Czas się ogarnąć"). W ramach Pięciu Smaków będzie można zapoznać się także z kultowym obrazem "My Sassy Girl", z którym utożsamiało się wielu Koreańczyków.

Sekcja K-Youth jest dowodem na to, że wyobrażenia na temat Korei Południowej mogą znacznie różnić się od rzeczywistości. Wbrew pozorom tworzonym przez rozpowszechnione na całym świecie koreańskie trendy modowe, jedzenie czy napawające nadzieją k-popowe utwory młodzi przedstawieni w filmach marzą o wolności i z trudem konfrontują się z tym, co zastaje ich w dorosłym życiu. Choć dziś wszędzie panuje moda na Koreę, dzięki produkcjom mamy okazję spojrzeć na to, co kryje się pod barwną powierzchnią złudzeń.

Centrum Kultury Koreańskiej w Polsce objęło sekcję K-Youth swoim patronatem.

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: daty i miejsca

19. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków organizowany jest w dniach 12-19 listopada w Warszawie (Kino Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum, Amondo). Filmy będzie można również oglądać online (12-30 listopada). Sprzedaż karnetów ruszy już 9 września o godzinie 12:00.

