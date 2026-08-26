Porażka w kinach, hit na streamingu! Już można obejrzeć na HBO Max

"Król Artur: Legenda miecza" właśnie trafił na platformę HBO Max! To idealna okazja, by zanurzyć się w epicką opowieść i odkryć na nowo jedną z najbardziej widowiskowych interpretacji klasycznych mitów.

Śmiała wizja Guy Ritchie'go i zderzenie z rzeczywistością

Reżyser Guy Ritchie miał niezwykle ambitne plany odnośnie legend arturiańskich. Na ich podstawie zamierzał stworzyć rozbudowaną, sześciofilmową sagę, której punktem wyjścia i pierwszą odsłoną miał być właśnie "Król Artur: Legenda miecza". Niestety, widowisko nie poradziło sobie najlepiej w kinowych kasach - przy gigantycznym budżecie wynoszącym aż 175 milionów dolarów produkcja zarobiła na całym świecie ok. 149 milionów. W połączeniu z dość chłodnym przyjęciem przez krytyków, plany kontynuacji zostały porzucone, a film pozostał unikalną, zamkniętą całością.

Mimo początkowego sceptycyzmu recenzentów, obraz zyskał ogromną sympatię widzów na całym świecie. Jeśli kochacie kino przygodowe, pełne dynamiki sceny walki, charakterystyczny dla Ritchiego szybki montaż oraz zaskakujące zwroty akcji, ta produkcja będzie idealnym wyborem na wieczór!

"Król Artur: Legenda miecza": o czym jest?

Fabuła przedstawia losy cwanego młodzieńca Artura, który większość czasu spędza w mrocznych zaułkach Londonium wraz ze swoją zgraną ferajną, zupełnie nieświadomy tego, jaki niezwykły los jest mu pisany. Wszystko zmienia się diametralnie w dniu, w którym w jego ręce trafia legendarny miecz Excalibur - a wraz z nim potężna moc i odpowiedzialność za przyszłość królestwa.

Porażony energią oręża Artur staje przed najtrudniejszym wyborem w życiu. Dołącza do buntowników z ruchu oporu oraz tajemniczej młodej Ginewry. Pod okiem mentorów uczy się władać mieczem, by zmierzyć się ze swoimi wewnętrznymi demonami i zjednoczyć uciemiężony lud w walce z okrutnym tyranem Vortigernem - człowiekiem, który zamordował jego rodziców, ukradł należną mu koronę i bezwzględnie ogłosił się królem.

W roli charyzmatycznego Króla Artura wystąpił uwielbiany przez widownię gwiazdor serialu "Synowie anarchii", Charlie Hunnam. Na ekranie partneruje mu znakomita obsada, w której znaleźli się m.in.: Àstrid Bergès-Frisbey jako Ginewra, Jude Law w roli bezwzględnego Vortigerna, Djimon Honsou oraz Kate McGrath.

Gdzie oglądać?

Epicka produkcja jest już dostępna w bibliotece platformy HBO Max.