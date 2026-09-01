Porażka kontynuacji oscarowego hitu to wina aktora? Miał być "za mało męski"

Mescal i Scott pracowali razem przy "Gladiatorze II". Film zarobił na całym świecie 462 miliony dolarów. Jednak przy budżecie wynoszącym 250 milionów (a wedle niektórych nawet 300 milionów) trudno uznać tę kwotę za sukces. Kontynuacja oscarowego hitu z 2001 roku spotkała się także z mieszanym odbiorem recenzentów.

Ridley Scott wini Paula Mescala za porażkę "Gladiatora II"

Jak podaje Matt Belloni z serwisu "Puck", Scott nie był zadowolony z występu Mescala w "Gladiatorze II". Czuł, że nominowany do Oscara aktor "nie jest wystarczająco męski" i oskarżał go o niezadowalający wynik finansowy produkcji.

Z tego powodu miał zdecydować o zwolnieniu go z "Gwiazdozbioru psa". Oficjalnie tłumaczono to zobowiązaniami aktora w czteroczęściowym projekcie Sama Mendesa o zespole The Beatles, w którym Mescal wciela się w Paula McCartneya.

"Gwiazdozbiór psa" kosztował od 70 milionów do nawet 89 milionów dolarów. Do tej pory zarobił zaledwie 19 milionów dolarów. Scott planuje już kolejny film: adaptację "Wyspy skarbów" z Hugh Jackmanem w roli głównej.

Czteroczęściowy projekt Sama Mendesa o zespole The Beatles ma ukazać się w 2028 roku. Każdy film będzie skupiał się na jednym z członków zespołu. Poza Mescalem w rolach głównych zobaczymy Harrisa Dickinsona (John Lennon), Josepha Quinna (George Harrison) i Barry'ego Keoghana (Ringo Starr).