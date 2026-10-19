Dokument Gibneya zadebiutował na 472 ekranach. W swój pierwszy weekend zarobił zaledwie 290 tysięcy dolarów. Oznacza to mniej więcej 614 dolarów za jeden ekran.

Jako przyczyny porażki wskazuje się niemal czterogodzinny czas trwania seansu. Dziennikarze zaznaczają także, że "Musk" jest filmem, który z trudem zainteresuje potencjalnych odbiorców. Fani kontrowersyjnego miliardera nie kupią biletu na jego krytykę. Z kolei jego przeciwnicy nie będą oglądać go, nawet w negatywnym świetle, przez prawie 240 minut. Wytwórnia Bleecker Street, która widziała w "Musku" kandydata do Oscara w najważniejszych kategoriach, przypomniała, że promocja filmu niemal nie istniała na platformach X i TikToku.

Krytycy chwalili "Muska", miliarder nazwał reżysera "głąbem"

"Musk" to najnowsze dzieło nagradzanego dokumentalisty Alexa Gibneya. Niemal czterogodzinna produkcja była zapowiadana jako "wyczerpująca i szczera analiza" najbogatszego człowieka na świecie. Laureat Oscara za "Kurs do Krainy Cienia" nie ukrywał, że jest krytycznie nastawiony do działalności właściciela platformy X, przede wszystkim poparcia dla administracji Donalda Trumpa i pracy w niej. Z kolei miliarder nazwał dokumentalistę "głąbem" w jednym ze wcześniejszych postów zamieszczonych na swoim profilu na platformie X.

"Namalowany przez Gibneya portret jest skrajnie niepokojący. Przekonująco obala wizerunek Muska jako wizjonerskiego wynalazcy i mistrza programowania. Zamiast tego przedstawia go jako problematycznego, aczkolwiek utalentowanego mistrza autopromocji" - napisał Robbie Colin z "Daily Telegraph". "To wstrząsający i ważny film, który potwierdza mistrzostwo Alexa Gibneya w formie dokumentalnej. Mistrzostwo niezwykle wnikliwe, a zarazem przystępne dla widza. Film uświadamia nam, że w postaci miliardera powinno nas przerażać, jak dba o własne interesy, przedstawiając je jako sprawę całego świata" - czytamy w recenzji Owena Gleibermanna z "Variety".

Czy "Musk" trafi do polskich kin?

Gibney pracował nad "Muskiem" od 2022 roku. Film miał początkowo zadebiutować w maju w czasie festiwalu w Cannes. Nie doszło do tego, ponieważ reżyser był w trakcie montażu nowych scen. W Wenecji "Musk" debiutował w sekcji pozakonkursowej.

Film Gibneya nie ma obecnie wyznaczonej daty premiery w Polsce. Wiadomo, że ma pojawić się w przyszłości w ofercie platformy streamingowej HBO Max.