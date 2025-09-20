Popularny gwiazdor łączy siły z wybitnym scenarzystą. Pierwsze informacje o filmie

Jesse Plemons: kolejny intrygujący projekt aktora

Jesse Plemons ("Bugonia") zagra główną rolę w filmie "Jonty", do którego scenariusz napisze Jesse Armstrong ("Sukcescja"), informuje serwis Deadline. W obsadzie znalazł się również Cole Escola, aktor znant z serialu "Mozart w miejskiej dżungli". Za kamerą stanie Lorene Scarafia, która wcześniej wyreżyserowała "Ślicznotki".

Jesse Plemons: od lat jest w szczęśliwym związku

Jesse Plemons od lat jest w szczęśliwym związku z aktorką Kirsten Dunst.

W 2015 roku Kirsten Dunst ("Na pokuszenie", "Psie pazury", "To będzie piękny koniec świata") i Jesse Plemons ("Rodzaje życzliwości", "Bugonia", "Czarne lustro") zagrali małżeństwo w drugim sezonie świetnie przyjętego przez krytyków serialu "Fargo". Na planie bardzo szybko się zaprzyjaźnili, a tym co ich połączyło były wspomnienia z czasów, kiedy jako dzieci zaczynali filmową karierę. Plemons po raz pierwszy pojawił się na ekranie w reklamie telewizyjnej jako dwulatek. Dunst miała 11 lat, kiedy wystąpiła w "Wywiadzie z wampirem".

Dunst mówiła na łamach The Hollywood Reporter, że Plemons “jest jej ulubionym aktorem". Jednak ich współpraca na planie, jest nieco specyficzna. W wywiadzie z Marie Claire Kirsten Dunst powiedziała: “Ponieważ zakochaliśmy się na planie filmowy, zakochaliśmy się w kreatywności. Podczas pracy nie zajmujemy się sprawami prywatnymi. Nie rozmawiamy ze sobą na planie. Zostawiam go samego, a on mnie".

