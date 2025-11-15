Popularna seria powróci? Jej twórca zabrał głos

Komediowy "Zombieland" z 2009 roku opowiadał o czwórce ocalałych, przemierzających Stany Zjednoczone opanowane przez żywe trupy. Ferajna jest specyficzna i pokiereszowana przez los, a razem tworzy coś na kształt zastępczej rodziny. Razem radzą sobie z niepewnościami, stratą, niedoborem ulubionych przekąsek i masą zombie, których pozbywają się w kreatywny sposób. Produkcja kosztowała 24 miliony dolarów, a zarobiła 102 miliony na całym świecie. Sukces filmu okazał się kluczowy w karierach Emmy Stone i Jessiego Eisenberga oraz powrocie Woody’ego Harrelsona na szczyt.

Reklama

Sequel "Zombieland: Kulki w łeb" ukazał się w 2019 roku. Fleischer powrócił za kamerę. Obsada była także niemal identyczna. Film zarobił 125 milionów dolarów. Recenzje były jednak o wiele mniej przychylne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zombieland" [trailer]

Ruben Fleischer mógł stanąć za kamerą innej popularnej franczyzy

W rozmowie z "Deadline" Fleischer przyznał, że to nie koniec serii. Chciałby, żeby trzecia część cyklu ukazała się w 2029 roku. "Zaczynamy o tym mówić głośno, bo pierwszy film wyszedł w 2009 roku, drugi w 2019 roku, a w kontekście trzeciego żartowaliśmy, że ‘pogadamy za 10 lat’. Ten czas się zbliża. Zaczynamy coś planować, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Mam też inne projekty na horyzoncie, zobaczymy, co zrobię w pierwszej kolejności" – mówił reżyser.

Fleischer zdradził, że sukces pierwszego "Zombieland" bardzo go zaskoczył. Nagle zaczął otrzymywać propozycje od wielkich wytwórni w sprawie wysokobudżetowych projektów. Jednym z nich była czwarta odsłona "Mission: Impossible". Fleischer spotkał się w tej sprawie z J.J. Abramsem. Ostatecznie spasował, ponieważ czuł, że nie podoła tak wielkiej produkcji. Za jej kamerą stanął Brad Bird.

"Iluzja 3". O czym opowiada sequel popularnej serii?

Akcja "Iluzji 3" rozgrywa się niemal dziesięć lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Czterej Jeźdźcy — grupa magików złodziei — zniknęli, a na scenę wkracza nowe pokolenie. Charlie (Justice Smith), June (Ariana Greenblatt) i Bosco (Dominic Sessa) to trójka młodych iluzjonistów, których połączyła pasja. Idą śladami swoich idoli, odnajdując w magii nie tylko emocje, ale i sens życia. Ich pokazy szybko stają się sensacją internetu. Zyskują też uwagę nie byle kogo — Daniela Atlasa (Jesse Eisenberg), charyzmatycznego lidera oryginalnych Jeźdźców.

Tymczasem dawni członkowie grupy, rozdzieleni przez czas i życiowe rozczarowania, zostają ponownie wciągnięci w świat magii. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco i Isla Fisher powracają do swoich ról, by wspólnie z młodymi magikami stanąć do walki z potężnym przeciwnikiem: Veroniką Vanderberg (Rosamund Pike), dziedziczką fortuny diamentowego imperium.