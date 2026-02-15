Popularna seria horrorów dostępna na streamingu. Nie będzie czasu na sen

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Film "28 dni później" z Cillianem Murphym w roli głównej rozpoczął kultową serię horrorów o epidemii zombie i doczekał się kolejnych kontynuacji. Najnowsza część, "28 lat później: Świątynia kości", jest aktualnie dostępna w kinach. Pozostałe filmy z cyklu można oglądać na popularnej platformie streamingowej.

Trzy osoby stoją blisko siebie w ciemnym otoczeniu, mężczyzna po lewej ubrany w szarą kurtkę, osoba pośrodku w ciemnej kurtce z krótkimi włosami, kobieta po prawej z kolorową chustą na głowie, wszyscy patrzą w jednym kierunku z poważnymi minami.
"28 dni później"DNA FILMS / BRITISH FILM COUNCILAFP

Film "28 dni później" z 2002 roku zapoczątkował serię horrorów o wybuchu fikcyjnej epidemii. Po zarażeniu tajemniczym wirusem ludzie zamieniają się w zombie.

Zobacz również:

"28 lat później: Świątynia kości"
Mocny temat

Wizualnie wysmakowana opowieść. Ten film przejdzie do klasyki gatunku

Łukasz Adamski
Łukasz Adamski

    Pierwsza część, wyreżyserowana przez Danny'ego Boyle'a i napisana przez Alexa Garlanda, opowiada historię Jima, który budzi się ze śpiączki 28 dni po wybuchu epidemii i odkrywa opustoszały Londyn. W głównych rolach wystąpili Cillian Murphy, Naomie Harris, Brendan Gleeson oraz Christopher Eccleston. Film wyróżniał się surową estetyką.

    Kontynuacja, "28 tygodni później" z 2007 roku, została wyreżyserowana przez Juana Carlosa Fresnadillo. Akcja rozgrywa się sześć miesięcy po pierwszej epidemii, gdy wojska NATO próbują odbudować bezpieczną strefę w Londynie. Drugi wybuch wirusa prowadzi do jeszcze większej katastrofy. W obsadzie znaleźli się m.in. Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner oraz Idris Elba.

    "28 dni później": reaktywacja serii po latach

    Po latach powstała nowa odsłona - "28 lat później", ponownie wyreżyserowana przez Danny'ego Boyle'a i napisana przez Alexa Garlanda. Akcja toczy się 28 lat po wybuchu wirusa i skupia się na nowym pokoleniu ocalałych, które dorastało już w postapokaliptycznym świecie. Film zapoczątkował nową trylogię. Kontynuacją jest "28 lat później: Świątynia kości" w reżyserii Nii DaCosty. W nowych częściach pojawiają się m.in. Ralph Fiennes, Jack O'Connell oraz Alfie Williams, a także powracający Cillian Murphy jako Jim. Dwie części były kręcone w tym samym czasie i ujrzały już światło dzienne. Trzecia ma zadebiutować w kinach, lecz data nie jest jeszcze znana.

    Ralph Fiennes i Jodie Comer w scenie z filmu "28 lat później"
    Ralph Fiennes i Jodie Comer w scenie z filmu "28 lat później"materiały prasowe

    Seria "28 dni później" online. Gdzie oglądać?

    Od kilku dni serię można obejrzeć na popularnej platformie streamingowej. "28 dni później", "28 tygodni później" oraz "28 lat później" są już dostępne na HBO Max. Film "28 lat później: Świątynia kości" jest obecnie grany w kinach.

    Stanisław Linowski o „Niebo. Rok w piekle”. Po raz pierwszy w roli głównejINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze