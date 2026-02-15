Film "28 dni później" z 2002 roku zapoczątkował serię horrorów o wybuchu fikcyjnej epidemii. Po zarażeniu tajemniczym wirusem ludzie zamieniają się w zombie.

Pierwsza część, wyreżyserowana przez Danny'ego Boyle'a i napisana przez Alexa Garlanda, opowiada historię Jima, który budzi się ze śpiączki 28 dni po wybuchu epidemii i odkrywa opustoszały Londyn. W głównych rolach wystąpili Cillian Murphy, Naomie Harris, Brendan Gleeson oraz Christopher Eccleston. Film wyróżniał się surową estetyką.

Kontynuacja, "28 tygodni później" z 2007 roku, została wyreżyserowana przez Juana Carlosa Fresnadillo. Akcja rozgrywa się sześć miesięcy po pierwszej epidemii, gdy wojska NATO próbują odbudować bezpieczną strefę w Londynie. Drugi wybuch wirusa prowadzi do jeszcze większej katastrofy. W obsadzie znaleźli się m.in. Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner oraz Idris Elba.

"28 dni później": reaktywacja serii po latach

Po latach powstała nowa odsłona - "28 lat później", ponownie wyreżyserowana przez Danny'ego Boyle'a i napisana przez Alexa Garlanda. Akcja toczy się 28 lat po wybuchu wirusa i skupia się na nowym pokoleniu ocalałych, które dorastało już w postapokaliptycznym świecie. Film zapoczątkował nową trylogię. Kontynuacją jest "28 lat później: Świątynia kości" w reżyserii Nii DaCosty. W nowych częściach pojawiają się m.in. Ralph Fiennes, Jack O'Connell oraz Alfie Williams, a także powracający Cillian Murphy jako Jim. Dwie części były kręcone w tym samym czasie i ujrzały już światło dzienne. Trzecia ma zadebiutować w kinach, lecz data nie jest jeszcze znana.

Ralph Fiennes i Jodie Comer w scenie z filmu "28 lat później" materiały prasowe

Seria "28 dni później" online. Gdzie oglądać?

Od kilku dni serię można obejrzeć na popularnej platformie streamingowej. "28 dni później", "28 tygodni później" oraz "28 lat później" są już dostępne na HBO Max. Film "28 lat później: Świątynia kości" jest obecnie grany w kinach.