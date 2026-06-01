"Minecraft: Film" Jareda Harrisa był oparty na popularnej grze wideo z 2011 roku. Opowiadał o czwórce życiowych wykolejeńców, która trafia do kwadratowego Nadziemia. Za wszelką cenę chcą się z niego wydostać. Ich przewodnikiem zostaje Steve - weteran Nadziemia, który doskonale zna panujące w nim zasady.

Produkcja zarobiła na całym świecie prawie 958 milionów dolarów. Była drugim najbardziej dochodowym filmem 2025 roku.

Twórcy zapewniali, że "Minecraft: Film" jest "pierwszą w historii adaptacją gry wideo z udziałem aktorów, która została zrobiona z takim rozmachem". Recenzje były jednak mieszane.

"A Minecraft Movie Squared". Kiedy premiera?

"Gotowi na kolejną przygodę? Świat Minecrafta jest coraz większy dzięki 'A Minecraft Movie Squared'!" - czytamy na profilach Warner Bros. i filmu "Minecraft" w serwisie Instagram. Kontynuacja wejdzie do kin już 23 lipca 2027 roku.

Harris stanie za kamerą sequela. Swe role z pierwszej części powtórzą Jason Momoa, Jack Black, Sebastian Hansen, Emma Myers, Danielle Brooks i Jennifer Coolidge. Do obsady dołączyła Kirsten Dunst. Scenariusz napisał Chris Galletta, który pracował także przy poprzedniej odsłonie serii.



