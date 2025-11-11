"Bezsenność w Seattle": ponadczasowa komedia romantyczna

Film "Bezsenność w Seattle" miał swoją premierę w 1993 roku i do dziś uchodzi za jedną z najpiękniejszych komedii romantycznych lat 90. W głównych rolach występują Tom Hanks jako Sam Baldwin oraz Meg Ryan jako Annie Reed: dwoje ludzi, których los połączył w najbardziej nieoczekiwany sposób.

Po śmierci żony Sam wraz z kilkuletnim synem Jonahiem przeprowadza się do Seattle, próbując zacząć wszystko od nowa. Jednak chłopiec, widząc smutek ojca, dzwoni do audycji radiowej, by znaleźć mu nową miłość. Jego poruszająca historia trafia do tysięcy słuchaczy, w tym do Annie, dziennikarki z Baltimore, która zaczyna wierzyć, że Sam może być jej przeznaczony.

Ich historia to opowieść o tęsknocie, nadziei i sile przeznaczenia, a także o tym, jak niezwykłe drogi może wyznaczyć miłość. Scena na szczycie Empire State Building przeszła do historii kina. Film zdobył dwie nominacje do Oscara: za najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszą muzykę.

"Bezsenność w Seattle" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Bezsenność w Seattle" zostanie dzisiaj, 11 listopada, wyemitowany w Czwórce o godz. 22:40. Emisja potrwa do godz. 0:50.

