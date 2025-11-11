Ponadczasowy romans wzrusza do łez. Cały świat pokochał ten duet
Miłośnicy dobrych komedii romantycznych mogą szykować się na wyjątkowy wieczór z klasyką kina. Czwórka wyemituje dzisiaj kultowy film "Bezsenność w Seattle" w reżyserii Nory Ephron. O której emisja? Zdradzamy poniżej.
Film "Bezsenność w Seattle" miał swoją premierę w 1993 roku i do dziś uchodzi za jedną z najpiękniejszych komedii romantycznych lat 90. W głównych rolach występują Tom Hanks jako Sam Baldwin oraz Meg Ryan jako Annie Reed: dwoje ludzi, których los połączył w najbardziej nieoczekiwany sposób.
Po śmierci żony Sam wraz z kilkuletnim synem Jonahiem przeprowadza się do Seattle, próbując zacząć wszystko od nowa. Jednak chłopiec, widząc smutek ojca, dzwoni do audycji radiowej, by znaleźć mu nową miłość. Jego poruszająca historia trafia do tysięcy słuchaczy, w tym do Annie, dziennikarki z Baltimore, która zaczyna wierzyć, że Sam może być jej przeznaczony.
Ich historia to opowieść o tęsknocie, nadziei i sile przeznaczenia, a także o tym, jak niezwykłe drogi może wyznaczyć miłość. Scena na szczycie Empire State Building przeszła do historii kina. Film zdobył dwie nominacje do Oscara: za najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszą muzykę.
Film "Bezsenność w Seattle" zostanie dzisiaj, 11 listopada, wyemitowany w Czwórce o godz. 22:40. Emisja potrwa do godz. 0:50.
Czytaj więcej: Te filmy romantyczne Netflix sprawią, że uwierzysz w miłość od nowa