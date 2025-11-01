"Forrest Gump": ponadczasowy klasyk kina

"Forrest Gump" w reżyserii Roberta Zemeckisa to klasyk kina, który opowiada wzruszającą historię młodego człowieka o wielkim sercu i niesamowitej zdolności do odnajdywania się w największych wydarzeniach w historii USA. Tom Hanks wciela się w tytułową postać, Forresta Gumpa, który mimo niskiego ilorazu inteligencji, osiąga niesamowite sukcesy - od stania się gwiazdą futbolu, przez bycie odznaczonym bohaterem wojennym, aż po zostanie odnoszącym sukcesy biznesmenem. Przez całe swoje życie Forrest szuka jednak tego, co dla niego najważniejsze - miłości swej przyjaciółki, Jenny Curran (Robin Wright).

Reklama

Przez lata Forrest niezamierzenie wplątuje się w najważniejsze wydarzenia XX wieku, spotykając na swojej drodze legendarnych ludzi i odwiedzając różne miejsca - od boiska futbolowego, przez dżungle Wietnamu, aż po Biały Dom. W swoich poruszających i pełnych humoru opowieściach dzieli się tymi niezwykłymi doświadczeniami z przypadkowymi osobami, które napotyka. W rolach głównych, obok Toma Hanksa, występują Robin Wright jako Jenny Curran oraz Gary Sinise jako porucznik Dan Taylor. Film został nagrodzony przez Akademię 6 Oscarami, w tym za najlepszy film i najlepszą reżyserię.

"Forrest Gump" dzisiaj w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Forrest Gump" zostanie dzisiaj, 1 listopada, wyemitowany w TV Puls o godz. 17:05.

Czytaj więcej: Największe filmowe hity z lat 90. Te dzieła trzeba znów zobaczyć!