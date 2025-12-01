Ponad miliard dolarów. Polsat pokaże dzisiaj epickie widowisko, które zarobiło fortunę
Pierwsza część widowiskowej serii po śmierci Paula Walkera przedstawia zmagania rodziny, która ponownie musi się zjednoczyć, by uratować jednego ze swoich. W rolach głównych Vin Diesel, Dwayne Johnson i Charlize Theron. Polacy zobaczą dzisiaj ten film w telewizji.
"Szybcy i wściekli 8" to ósma część głównej serii i pierwsza w pełni nagrywana po śmierci Paula Walkera. W kinach zadebiutowała w 2017 roku.
Gdy Dom i Letty udali się w podróż poślubną, Brian i Mia przeszli na emeryturę, a reszta załogi została oczyszczona z zarzutów, wydaje się, że drużyna obieżyświatów może w końcu wieść coś na kształt normalnego życia. Pojawia się jednak tajemnicza kobieta, która wciąga Doma w kręgi przestępcze i wikła go w zdradę najbliższych. Nadchodzi czas próby, jakiej nasi bohaterowie nie byli dotąd poddani. By sprowadzić do domu człowieka, który uczynił ich rodziną i powstrzymać pewnego anarchistę przed rozpętaniem chaosu na globalną skalę, będą musieli przemierzyć kawał świata od wybrzeży Kuby i ulic Nowego Jorku po lodowe równiny nad arktycznym Morzem Barentsa.
W filmie wystąpili: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Partnerują im m.in. Kurt Russell oraz Helen Mirren. Za reżyserię odpowiada F. Gary Gray, a scenariusz napisał Chris Morgan.
"Szybcy i wściekli 8" trafili do TOP 20 najbardziej dochodowych filmów w historii zarabiając ponad miliard dolarów w kinach (ok. 1,236 mld). Jednocześnie produkcja ustanowiła rekord największego światowego otwarcia kinowego w historii (532 mln dolarów w pierwszy weekend).
Film "Szybcy i wściekli 8" zostanie dzisiaj, 1 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19:55.
