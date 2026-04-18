Ponad 600 ról w dorobku! Brat Julii Roberts też od lat zachwyca na ekranach

Eric Roberts: aktor, który zagra wszystko

"Z dowcipu, że zrobię wszystko, przeszedłem do pytania, czy jest coś, czego nie zrobię" - mówił Eric Roberts w wywiadzie dla "Vanity Fair".

18 kwietnia 2026 roku amerykański aktor kończy 70 lat. Obecnie znany jest przede wszystkim z tego, że nie rezygnuje z żadnej roli. Ambitne kino autorskie, blockbustery, filmy klasy Z, seriale telewizyjne z najwyższej i najniższej półki - nie ma roli, którą by pogardził. Taka postawa doprowadziła do tego, że obecnie filmografia Robertsa liczy ponad 600 ról!

To on pomógł Julii Roberts w początkach kariery

Jeśli nazwisko kojarzy wam się z innymi gwiazdami Hollywood, to bardzo dobrze. Eric jest starszym bratem laureatki Oscara, Julii Roberts i ojcem nagrodzonej Teen Choice, Emmy. Co więcej, to właśnie on pomógł młodszej siostrze zdobyć pierwsze role, gdy przyjechała do Nowego Jorku w celu rozpoczęcia kariery. Zawsze jednak przypominał, że to on był tym pierwszym, który odniósł sukces w aktorstwie.

Eric Roberts i Julia Roberts w latach 80. Ron Galella, Ltd. Getty Images

Sam swoje pierwsze kroki stawiał w Nowym Jorku. W latach 70. otrzymał rolę w operze mydlanej "Inny świat". Rok później zagrał w "Królu Cyganów", swoim pierwszym filmie pełnometrażowym i od razu podbił serca krytyków i widzów. Otrzymał za tę rolę nominację do Złotego Globu dla najbardziej obiecującego aktora.

W kolejnych latach Eric Roberts odnosił same sukcesy. W 1983 roku zachwycił publiczność w "Star 80" Boba Fosse w roli męża modelki Dorothy Stratten. Wielu krytyków uważało, że powinien za tę rolę otrzymać nominację do Oscara. Ta przyszła dopiero w 1986 roku za sprawą "Uciekającego pociągu" Andrieja Konczałowskiego. Roberts wcielił się w jednego z dwóch więźniów, którzy podczas próby ucieczki ukrywają się w pociągu. Szybko jednak jego siostra zyskała wielką popularność i to Julia ostatecznie została pierwszą i, jak dotąd jedyną, laureatką Oscara w rodzinie.

Ciemna strona sławy gwiazdora

Niestety sława Erica miała również swoją ciemną stronę. Pierwsze media śledziły jego związek z Sandy Dennis, starszą od niego o 19 lat aktorką i zdobywczynią Oscara za rolę drugoplanową w "Kto się boi Virginii Woolf?". Para była nawet zaręczona, lecz do rozpadu relacji przyczyniła się obsesja aktorki na punkcie zwierząt i zdrada Erica.

Gwiazdor zaczął popadać w nałogi, z których przez lata nie mógł się wyzwolić. Zdarzało mu się pojawiać nietrzeźwym podczas ważnych spotkań biznesowych, przez co tracił kolejne angaże. W 1987 roku został nawet aresztowany. Destrukcyjny wpływ jego zachowania był największym wyzwaniem dla całej rodziny. Julia Roberts była na tyle zdegustowana poczynaniami swojego brata, że gdy ten rozstał się z Kelly Cunningham, aktorka wsparła ją finansowo i pomogła w otrzymaniu prawa do opieki ich córki, Emmy.

Ostatecznie relacje rodzeństwa mocno się ociepliły w 2004 roku, gdy Julia urodziła bliźniaki. W 2010 roku Eric wystąpił w reality show "Gwiazdy na odwyku". Obawiał się, że ta decyzja będzie równoznaczna z końcem jego kariery. Okazało się, że po emisji programu wiele osób wyciągnęło do niego pomocną dłoń.

Eric z żoną Elizą Roberts Monica Schipper Getty Images

Eric Roberts kończy 70 lat

Jak już wspomnieliśmy, dorobek Erica Robertsa liczy ponad 600 ról i nie zapowiada się na to, by aktor chciał zrobić sobie przerwę, mimo ukończenia 70 lat. Zaledwie w 2026 roku czeka go aż 5 premier! Z jego występów warto wymienić m.in. "Babilon" Damiena Chazelle, serial "W garniturach", "Mrocznego Rycerza" Christophera Nolana czy "Niezniszczalnych" Sylvestra Stallone.

