Ponad 40 tys. widzów obejrzało filmy w ramach 60. KFF

W ciągu ośmiu festiwalowych dni, podczas 230 filmowych seansów, pokazane zostały 172 najnowsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe fabuły z całego świata, które obejrzało ponad 40 tys. widzów - podsumowali organizatorzy 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

60. Krakowski Festiwal Filmowy, mimo że w wersji online, odniósł spektakularny sukces

Jubileuszowy KFF z powodu pandemii koronawirusa został przeniesiony do sieci. Trwał od 31 maja do 7 czerwca. "Kiedy ogłaszaliśmy nasze decyzje, było wielu sceptyków, słyszeliśmy głosy, że festiwal w sieci to atrapa (...). Teraz otrzymujemy gratulacje od osób, które były sceptycznie nastawione" - powiedział dyrektor KFF Krzysztof Gierat we wtorek, 9 czerwca, na konferencji prasowej podsumowującej festiwal.



W jego ocenie festiwal w sieci odniósł sukces i "w trudnych czasach pandemii przyciągnął dwukrotnie większą liczbę widzów spragnionych uczty filmowej najwyższej jakości".

W filmowych seansach, które odbyły się w tygodniu festiwalowym, wzięło udział ponad 40 tys. osób, przy czym - według wstępnych analiz - wiele z nich po raz pierwszy. Liczba widzów rośnie.

Po seansach odbyło się 65 spotkań z twórcami, które w trakcie festiwalu wyświetlone zostały ponad 27 tys. razy. Rekordową frekwencją cieszyło się spotkanie transmitowane na żywo z księdzem Adamem Bonieckim, które w czasie rzeczywistym oglądało ponad 500 osób. Frekwencyjne rekordy pobiły także festiwalowe Gale streamingowane w mediach społecznościowych, które obejrzane zostały ponad 17,5 tys. razy. Blisko 1,6 tys. fanów festiwalu aktywnie uczestniczyło w dyskusjach w specjalnie utworzonym forum w mediach społecznościowych.

Spośród 172 filmów zaprezentowanych na tegorocznym festiwalu 50 było światowymi premierami, 16 premierami międzynarodowymi, a 79 premierami polskimi. Wśród nich w programie znalazło się 107 filmów dokumentalnych, 31 animacji i 34 krótkometrażowe fabuły. 230 filmowych seansów odbyło się w 6 wirtualnych filmowych salach i w 4 salach krakowskiego Kina Pod Baranami.

Podczas dwóch gal finałowych konkursowym filmom przyznano łącznie 33 nagrody i wyróżnienia o wartości 225 tys. zł Pokazy filmów nagrodzonych odbyły się online oraz w salach krakowskiego Kina Pod Baranami, którego popandemiczne otwarcie zbiegło się z terminem zakończenia festiwalu.

W wydarzeniach branżowych, w ramach strefy KFF Industry, wzięło udział ponad 1 tys. akredytowanych gości. Wirtualnie odwiedziło Kraków prawie 200 przedstawicieli festiwali z całego świata w tym twórcy programów i dyrektorzy takich wydarzeń jak Berlinale (Sergio Fant, Anna Henckel-Donnersmarck), Festiwal Filmowy w Cannes (Wim Vanacker), Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji (Enrico Vannucci), Sundance (Ania Trzebiatowska, Mike Plant), Hot Docs (Shane Smith), IDFA w Amsterdamie (Joost Daamen).

Pojawili się przedstawiciele filmowych organizacji z niemal wszystkich kontynentów: Europy, obu Ameryk, Azji, Australii, a nawet Antarktydy! Akredytowani goście w ramach intensywnego programu KFF Industry odbyli ponad 900 indywidualnych spotkań branżowych oraz odtworzyli festiwalowe filmy w przygotowanej do tego celu wideotece ponad 7 tys. razy.

Od początku kwietnia zasięg medialny wydarzenia wyniósł 55 mln odbiorców, a ekwiwalent medialny przekroczył 9,5 mln PLN (dane Instytutu Monitorowania Mediów).

"Zbudowana przez nas specjalnie na potrzeby 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego platforma streamingowa będzie służyła podczas kolejnych edycji festiwalu, który w pewnej części pozostanie online. Szykujemy także dla widzów wiele filmowych niespodzianek, które realizować będziemy przez cały rok. Tym sposobem festiwal nie tylko dotarł do zupełnie nowej widowni na terenie całego kraju, ale też częściowo wymknie się dotychczasowym ograniczeniom terminowym" - zapowiedziała dyrektor biura programowego Barbara Orlicz-Szczypuła.

61. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 30 maja do 6 czerwca 2021 r.