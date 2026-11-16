Ponad 25 lat na ekranie. Niedługo wystąpią w wyczekiwanym widowisku

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Już 18 grudnia 2026 roku odbędzie się premiera wyczekiwanego widowiska "Avengers: Doomsday". Producent Kevin Feige, który stoi za sukcesem Kinowego Uniwersum Marvela, odniósł się do obecności X-Men w filmie. Stwierdził, że spotkanie mutantów z Mścicielami to idealny sposób uczczenia ćwierćwiecza obecności podopiecznych profesora Charlesa Xaviera na dużym ekranie.

Kadra z filmu X-Men: Ostatni bastion przedstawiająca grupę mutantów w dynamicznych pozach na tle zniszczonego miasta.
Grafika promująca film "X-Men: Ostatni bastion"20thCentFox/Courtesy Everett CollectionEast News

"Avengers: Doomsday" jest piątym filmem z serii, w której najwięksi bohaterowie Kinowego Uniwersum Marvela zbierają się, by razem stawić czoła większemu zagrożeniu. Tym razem Mściciele zmierzą się z Doktorem Doomem (Robert Downey Jr.), przybyszem z alternatywnej rzeczywistości. By go pokonać, będzie potrzebna pomoc superbohaterskich drużyn z innych światów: X-Men i Fantastycznej Czwórki.

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Kevin Feige, architekt Kinowego Uniwersum Marvela

Podczas rozmowy z magazynem Empire Feige przyznał, że spotkania obu drużyn to idealny sposób na uczczenie 26 lat obecności podopiecznych Charlesa Xaviera na dużym ekranie. "Czytałem wywiady z Hugh Jackmanem sprzed 15-20 lat, w których mówił: 'Fani w to nie wierzą, ale może kiedyś X-Men i Avengers wystąpią w jednym filmie'. Miał rację. Czuliśmy, że to fajny sposób na kulminację ponad 25 lat opowieści o mutantach" - stwierdził producent.

Urodzony w 1973 roku Feige jest związany z Marvel Studios od 2000 roku. Producentka Lauren Shuler Donner zatrudniła go jako asystenta producenta przy "X-Men" Bryana Singera. Później pracował przy kolejnych filmach o mutantach, a także seriach "Blade" i "Spider-Man". W międzyczasie przedstawił wizję Kinowego Uniwersum Marvela - serii, której odsłony rozgrywałyby się w jednym świecie, jak ich komiksowe pierwowzory. Po sukcesie inicjującego serię "Iron Mana" z 2008 roku Feige stanął na czele Marvel Studios. Jako producent "Czarnej Pantery" Ryana Cooglera był w 2019 roku nominowany do Oscara.

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Seria "X-Men" była rozwijana przez 20th Century Fox od 2000 roku. W dwunastu filmach wystąpili między innymi Hugh Jackman (Wolverine), Patrick Stewart (Profesor X), Ryan Reynolds (Deadpool), James Marsden (Cyclops) i Ian McKellen (Magneto). Po zakończeniu cyklu w 2019 roku i przejęciu wytwórni Fox przez Disneya część postaci ze świata X-Men pojawiła się w Kinowym Uniwersum Marvela w filmie "Deadpool & Wolverine" oraz epizodycznie w "Doktorze Strange w multiwersum obłędu" i "Marvels".

W "Avengers: Doomsday" dojdzie do pierwszej bezpośredniej konfrontacji między Avengers i mutantami. Swoje role z serii Foxa powtórzyli między innymi Marsden, McKellen oraz Stewart, dla którego był to ostatni występ przed kamerą. Brytyjski aktor zmarł pod koniec października 2026 roku. Miał 86 lat.

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