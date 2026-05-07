Rozpoczyna się 23. edycja Millennium Docs Against Gravity

W czwartek, 7 maja, odbędzie się uroczysta gala otwarcia 23. Millennium Docs Against Gravity (MDAG). Filmem rozpoczynającym festiwal jest nagradzane i pokazywane na zagranicznych festiwalach "Bez końca" Michała Marczaka ("Wszystkie nieprzespane noce", "Photon"). Światowa premiera dokumentu odbyła się w styczniu tego roku podczas festiwalu w Sundance. To opowieść o Danielu, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem a nadzieją, że jego syn wciąż żyje. Historia osnuta jest wokół zaginięcia ponad dwa lata temu Krzysztofa Dymińskiego i jego poszukiwań, w których aktywnie biorą udział jego rodzice, w tym ojciec Daniel.

Podczas ceremonii publiczność dowie się także, kto otrzyma Dokumentalne Grand Prix FIPRESCI. Wyjątkową nagrodę przyzna po raz pierwszy w historii Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych a nagrodzony film wybrali członkowie i członkinie organizacji z całego świata. Projekcja wyróżnionego filmu odbędzie się w sobotę, 9 maja, w Kinotece.

Regularne projekcje w ramach 23. MDAG filmowe ruszają 8 maja, w kinach studyjnych w siedmiu miastach w Polsce: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. Impreza zakończy się 17 maja, a część online potrwa od 19 maja do 1 czerwca.

Hasło tegorocznej edycji brzmi "Poszukiwania".

"Zapraszamy do poszukiwania zrozumienia świata, w którym żyjemy, poprzez filmy najwyższej próby prezentowane w siedmiu miastach w Polsce. Zachęcamy również do poszukiwania nowych, wspaniałych osób, bohaterek i bohaterów filmów, których w inny sposób prawdopodobnie byśmy nie poznali. W każdej edycji festiwalu staramy się nie tylko pokazywać filmy o tym, o czym słyszymy na co dzień, ale też o miejscach, o których w inny sposób byśmy nie usłyszeli" - mówi dyrektor festiwalu Artur Liebhart.

Millennium Docs Against Gravity: konkursy

W konkursie głównym o nagrodę powalczy 12 dokumentów, wśród nich "Pieśni lasu" Vincenta Muniera, "Lis i różowy księżyc" Mehrdada Oskouei i Sorayi Akhalaghi, "Kłopotliwy niedźwiedź" Gabrieli Osio Vanden i Jacka Weismana, "Moje dziecko" Maite Alberdi oraz "O czasie i wodzie" Sary Dosy.

Do kogo trafi nagroda - zdecydują syryjski reżyser i producent Talal Derki, duńska reżyserka Lea Glob, a także nominowana do Oscara producentka Jessica Hargrave.

Są to zarówno filmy opowiadające historie emocjonalne, uczuciowe, geopolityczne, małe, intymne, pokazywane we wspaniały, piękny, filmowy sposób, ale też historie o dawaniu sobie rady ze stratą, obrazy o zupełnie nowym spojrzeniu na świat

Do konkursu filmów polskich zakwalifikowano 10 obrazów, m.in. "Ślady" Alisy Kovalenko, "Freak Show" Łukasza Rondudy i Filipa Pawlaka, "Ciało wojny" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oraz "Kandydaci Śmierci" Macieja Cuske. Szansę na nagrodę ma również "Bez końca" Michała Marczaka, którego pokaz zainauguruje MDAG.

Laureata tego konkursu wyłoni jury w składzie: dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Joanna Łapińska, dyrektor kreatywny Sheffield DocFest Raul Niño Zambrano oraz dyrektorka festiwalu DOK Leipzig Ola Staszel.

W programie powraca sekcja "Kobiety zmieniają świat" przybliżająca losy pionierek walczących o równość. W jej ramach będzie można obejrzeć chociażby dokumenty "Jane Elliott kontra reszta świata" Judda Ehrlicha o amerykańskiej edukatorce antyrasistowskiej, "Zapytaj E. Jean" Ivy Meeropol o dziennikarce i felietonistce E. Jean Carroll oraz "Piąta pora roku" Giuseppego Carrieri, którego bohaterkami są szefowe kuchni z różnych regionów Włoch.

Nowością będzie sekcja "Mistrzowie i mistrzynie", w której wyświetlone zostaną "Sny o słoniach" Wernera Herzoga, "Przepis na demokrację" Moniki Treut oraz "Orwell: 2 + 2 = 5" Raoula Pecka. Nie zabraknie obrazów o nowojorskiej bohemie artystycznej - pełnometrażowego debiutu Brydie O'Connor "Barbara Forever" o queerowej artystce eksperymentalnej Barbarze Hammer, historii artystek Lois Dodd, Eleanor Magid i Louise Kruger ukazanej w "Domu artystek" Katie Jacobs, a także "Króla Hamleta" Elviry Lind, którego twórczyni skierowała kamerę na swojego męża Oscara Isaaca przygotowującego się do roli Hamleta w nowojorskim Public Theater.

23. festiwal Millennium Docs Against Gravity: miejsca i terminy

23. festiwal Millennium Docs Against Gravity potrwa od 8 do 17 maja w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy. Część online odbędzie się w dniach 19 maja - 1 czerwca.