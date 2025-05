Polskie krótkie filmy na festiwalu w Cannes. Kiedy będzie można je zobaczyć?

Polskie krótkie filmy na festiwalu w Cannes

Filmy "Food Chain" i "Wszystko, by pamiętać", które wygrały w konkursie filmowym 48 Hour Film Project, zostaną zaprezentowane na festiwalu w Cannes.



"Food Chain" to historia młodej pracowniczki dystopijnej fabryki, która odkrywa prawdę o maszynie, przy której codziennie pracują jej koledzy. Gdy próbuje się zbuntować, napotyka opór przełożonych i obojętność tych, których chciała chronić. Film jest thrillerem o wyzysku, konformizmie i lojalności wobec systemu, żywiącego się lękiem i nadzieją.

"Food Chain" został nakręcony przez polsko-ukraińską ekipę: reżysera Ivana Krupenikova i autora zdjęć Dimę Zinycha. Główną rolę zagrała Aleksandra Sochacka.

Twórcy "Food Chain", ekipa B98, zwyciężyli edycję 48HFP w Bielsku-Białej. Po tym sukcesie zespół został zaproszony do międzynarodowego konkursu Yes We Cannes, skierowanego do najlepszych ekip 48HFP z całego świata. W rywalizacji z blisko 150 uczestnikami film zdobył trzy główne nagrody: za najlepszy film, najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia, co zapewniło mu miejsce na pokazie w Cannes.

Zdjęcie Kadr z filmu "Food Chain" / materiały prasowe

"Wszystko, by pamiętać" opowiada o samotnej dziewczynie, desperacko poszukującej ojca przy pomocy tajemniczego, wyobcowanego medium. W surrealistycznym zwierciadle sennego świata odbywa się walka o wspomnienia najbliższej osoby. Odwołując się do fantastyki, film porusza temat nawiązania relacji z bliskimi, którzy stracili pamięć.

Film wyreżyserował Oleg Hakenberg, autorem zdjęć był Piotr Kosmalski. W produkcję zaangażowanych było 31 osób, w tym znani polscy aktorzy: Leszek Abrahamowicz ("Dzień świra"), Katarzyna Gałązka ("The Office PL"), Angelika Smyrgała ("1670"), a także twórcy techniczni związani z uznanymi produkcjami, m.in. Michał Kluszczyński ("Bokser") i David Chomiak.

Za film odpowiada ekipa Hiper, która wygrała warszawską edycję 48HFP i została wybrana do udziału w międzynarodowym finale 48HFP na wydarzeniu filmowym Filmapalooza w Seattle. Tam zdobyła cztery nominacje: za najlepszy film, najlepsze zdjęcia, najlepszą scenografię oraz najlepszą rolę drugoplanową. Te wyróżnienia otworzyły jej drogę do Short Film Corner w Cannes.

48 Hour Film Project Poland i Short Film Corner w Cannes

Łącznie w lokalnych edycjach 48HFP na świecie oraz w konkursie Yes We Cannes powstało blisko 300 filmów, 25 z nich zostało zaproszonych na pokaz w Cannes - w tym dwa z Polski. Produkcje zostaną pokazane w sekcji Short Film Corner - to najważniejsza sekcja dla twórców filmów krótkometrażowych.



Członkowie obu ekip, wraz z producentkami 48HFP w Polsce - Marią Leśnodorską-Lis i Martą Bernatowicz - pojawią się w Cannes, promując polskie produkcje i środowisko młodego kina. Do zespołu dołącza także reżyser Tomek Wilczyński, którego film "Dziewczyna z walizką" był prezentowany w ubiegłym roku w Short Film Corner.

Pokazy filmów "Food Chain" i "Wszystko, by pamiętać" odbędą się na Lazurowym Wybrzeżu 21 maja. 78. Festiwal Filmowy w Cannes odbywa się w dniach 13-24 maja 2025 roku.

Czym jest 48 Hour Film Project?

48HFP to konkurs filmowy, który co roku odbywa się w niemal 130 miastach na 6 kontynentach, przyciągając około 180 mln filmowców.

Zasady są proste. Podczas weekendu filmowego, w piątek wieczorem każda drużyna losuje gatunek filmowy i otrzymuje zestaw obowiązkowych elementów: rekwizyt, którego trzeba użyć, linijkę tekstu i imię bohatera. Następnie ma zaledwie 48 godzin na stworzenie filmu i przesłanie go organizatorom. Zwycięzcy lokalnych edycji awansują do finałów organizowanych na festiwalu Filmapalooza, który w tym roku odbywał się w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Tam walczą o szansę zaprezentowania swojego filmu w Short Corner w Cannes.

Udział w konkursie wzięło już ponad milion twórców, którzy stworzyli ponad 60 tysięcy produkcji.