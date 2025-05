Nicolas Cage od lat zachwyca widzów nieoczywistymi rolami w takich filmach jak "Zostawić Las Vegas" czy "Dzikość serca". Mało kto jednak wie, że aktor łączy swoją karierę z wyjątkową, skomplikowaną historią rodzinną, w której znalazło się także miejsce dla polskich wątków. W 2024 roku gwiazdor odwiedził Zgorzelec, by osobiście odkryć ślady swojego pochodzenia.

Rodzina Nicolasa Cage’a. Jakie tajemnice skrywa słynny ród Coppola?

Urodzony jako Nicolas Kim Coppola, aktor wywodzi się z jednej z najsłynniejszych filmowych dynastii. Jest synem Auguste’a Coppoli, profesora literatury, oraz Joy Vogelsang, choreografki i tancerki. Jego stryjem jest wybitny reżyser Francis Ford Coppola, a kuzynką znana reżyserka Sofia Coppola. Mimo tych koneksji Nicolas postanowił odciąć się od wpływowego nazwiska i budować karierę na własnych zasadach.

Polskie korzenie Nicolasa Cage’a po matce

Mało znany fakt: matka aktora, Joy Vogelsang, miała polskie korzenie. Właśnie to dziedzictwo skłoniło Nicolasa Cage’a do odwiedzenia Polski. W 2024 roku aktor przyjechał do Zgorzelca, miasta położonego przy granicy z Niemcami. To była dla niego nie tylko podróż sentymentalna, ale też symboliczne połączenie rodzinnych korzeni z duchowymi poszukiwaniami.

Podczas wizyty w Zgorzelcu Cage skupił się na poznaniu życia i twórczości Jakoba Böhmego, niemieckiego filozofa i mistyka, który żył tam na przełomie XVI i XVII wieku. Aktor odwiedził dom Böhmego oraz inne miejsca związane z jego działalnością. Spotkał się również z lokalnymi władzami i mieszkańcami. Wizyta miała charakter prywatny i była wyrazem uznania dla jednej z najważniejszych postaci zachodniego mistycyzmu.

Dlaczego Nicolas Cage zmienił nazwisko?

W początkach kariery Nicolas Cage podjął decyzję o zmianie nazwiska, by uniknąć skojarzeń z wpływową rodziną Coppola. Wybrał pseudonim inspirowany komiksowym bohaterem Luke’em Cage’em z uniwersum Marvela. Dzięki temu mógł budować własną markę i zdobyć uznanie w Hollywood jako samodzielny artysta.