Polskie kino opłakuje Witolda Płóciennika. Wspomnienia o zmarłym operatorze

Witold Płóciennik był cenionym polskim operatorem filmowym i członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Za swoją pracę został wyróżniony nagrodą za najlepsze zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Ikara. Legendę Mietka Kosza" i Złotą Żabą w Konkursie Filmów Polskich na Festiwalu Energa Camerimage za "Zieję". Pracował przy głośnych polskich produkcjach, takich jak "Cała zima bez ognia", "Wymyk", "Jak pies z kotem", "Mistrz", "Święto ognia" czy "Przepiękne!". Był także autorem zdjęć do seriali "Ultraviolet", "Kruk", "Stulecie Winnych", "Klangor", "Ołowiane dzieci", "Idź przodem, bracie" i "Minuta ciszy".

31 sierpnia Płóciennik nie stawił się na planie zdjęciowym serialu Netfliksa. Akcja poszukiwawcza trwała przez kilka dni. 3 września poinformowano o odnalezieniu ciała operatora. Miał 56 lat.

Maciej Pieprzyca o ostatnim spotkaniu z Witoldem Płóciennikiem

W programie "Uwaga" reżyser Maciej Pieprzyca wspominał, kiedy widział operatora po raz ostatni. Wcześniej zrealizowali razem film "Ikar. Legenda Mietka Kosza" oraz seriale "Kruk", "Idź przodem, bracie" i "Ołowiane dzieci". Do ich ostatniego spotkania doszło 29 sierpnia. "W sobotę zjedliśmy razem śniadanie w hotelu. Wiem, że Witek miał spotkać się z bratem, z mamą, bo on pochodzi z tych stron, chciał również pojechać gdzieś nad jezioro, żeby odpocząć" - mówił Pieprzyca.

O zaginięciu Płóciennika dowiedział się w poniedziałek 31 sierpnia rano. "Producentka i kierowniczka produkcji rano zapukały do mojego pokoju. O godz. 7:10 mieliśmy się spotkać z Witkiem na dole i jednym transportem, jedną taksówką, jechać na plan. One mi powiedziały, że Witek zniknął, nie ma go, gdzieś się zagubił" - wspominał.

Polskie kino w żałobie po śmierci Witolda Płóciennika

Na profilu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w serwisie Facebook pojawił się wpis upamiętniający zmarłego. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Witolda Płóciennika - wybitnego operatora filmowego, którego wrażliwość wizualna na zawsze zapisała się w historii polskiego kina" - czytamy w nim. "Jego kunszt mogliśmy podziwiać w najważniejszych produkcjach ostatnich lat. [...] Witold Płóciennik był mistrzem budowania emocji za pomocą światła i kadru, a także wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych. Jego odejście to niepowetowana strata dla całej polskiej kinematografii. Rodzinie, bliskim i współpracownikom składamy najszczersze wyrazy współczucia".

Płóciennika upamiętnił także Związek Zawodowy Aktorów Polskich. "Dotarły do nas straszne wieści, nie żyje Witold Płóciennik. Straciliśmy przyjaciela, wybitnego twórcę i profesjonalistę. Człowieka o ogromnym sercu i dobroci. Mieliśmy tyle wspólnych planów. 13 sierpnia br. założyliśmy wspólnie Fundację, która miała jako kolejna organizacja branżowa poprawić warunki pracy artystów i twórców" - czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu Związku w serwisie Facebook. "Są ludzie, których nie da się zastąpić i Witek był jedną z tych osób. Dziękujemy Ci za każdą rozmowę, wspólne działanie i dobre słowo. Obiecujemy kontynuować Twoją pracę, abyś był z nas dumny. Rodzinie i wszystkim bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia. Żegnaj Przyjacielu".

Wpis poświęcony zmarłemu pojawił się także na profilu Orłów, Polskich Nagród Filmowych, w mediach społecznościowych. "Żegnamy Witolda Płóciennika. Wybitnego autora zdjęć filmowych, dwukrotnie nominowanego do Polskich Nagród Filmowych Orły w kategorii Najlepsze Zdjęcia: za filmy 'Zieja' Roberta Glińskiego w 2021 roku oraz 'Mistrz' Macieja Barczewskiego w 2022 roku. [...] Żegnamy znakomitego operatora i człowieka polskiego kina. Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom składamy najgłębsze wyrazy współczucia".

"Żegnamy Witolda Płóciennika. Znakomitego i nagradzanego autora zdjęć filmowych. Należał do Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych. Od 2021 roku był przewodniczącym Związku Zawodowego Filmowców. Człowiekiem dialogu zawsze zaangażowanym w najważniejsze sprawy środowiska filmowego. Zawsze blisko twórczyń i twórców, gotowy do ich reprezentacji i obrony należnych im praw. Członek Polskiej Akademii Filmowej" - czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu Stowarzyszenia Filmowców Polskich w portalu Facebook.

"Z ogromnym smutkiem żegnamy Witolda Płóciennika - wybitnego operatora filmowego, autora zdjęć do wielu ważnych produkcji polskiego kina" - napisano w mediach społecznościowych Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. "Jego odejście jest dla nas ogromną stratą. Witold Płóciennik przez lata współtworzył obraz polskiej kinematografii, pozostawiając po sobie niezwykły dorobek oraz filmy, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Mieliśmy zaszczyt współpracować z Nim przy produkcjach 'Zieja' oraz 'Prosta historia o morderstwie', a także przy koprodukcji 'Święto ognia'. Jego odejście jest szczególnie bolesne dla środowiska filmowego oraz wszystkich osób, które współpracowały z Nim. Dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych jest to również trudne pożegnanie z wybitnym twórcą i wieloletnim współpracownikiem".