Polscy twórcy filmowi od lat udowadniają, że potrafią opowiadać o rodakach w sposób porywający, poruszający i pełen rozmachu. Niezależnie od tego, czy mierzą się z bezwzględnym systemem, łamią obyczajowe tabu, walczą o życie pacjentów na sali operacyjnej, czy ratują świat w cieniu tajnych służb - rodzime kino biograficzne i historyczne wspina się na wyżyny.

"Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" (2017)

To opowieść o kobiecie, która rzuciła wyzwanie partyjnym dygnitarzom, cenzurze i skostniałym obyczajom PRL-u. Film ukazuje trzy kluczowe etapy z życia Michaliny Wisłockiej - od powojennych studiów, przez miłosne uniesienia w malowniczych Lubniewicach, aż po triumfalną walkę o wydanie kultowego poradnika. Wydana w 1976 roku "Sztuka kochania" stała się gigantycznym bestsellerem, który sprzedał się w liczbie przekraczającej egzemplarze Biblii czy "Pana Tadeusza", na zawsze rewolucjonizując intymne życie milionów Polaków.

"Kulej. Dwie strony medalu" (2024)

Barwna opowieść o Jerzym i Helenie Kulejach. On - legendarny pięściarz, podwójny mistrz Europy i jedyny polski pięściarz, który wywalczył dwa złota olimpijskie (w Tokio i Meksyku), w ringu nieznający porażki. Ona - silna, niezależna kobieta stojąca u jego boku, która nie miała zamiaru pozostać w jego cieniu. To wielowymiarowy portret sportowej chwały i miłości wystawionej na najcięższą próbę wielkiego sukcesu.

"Bogowie" (2014)

Filmowy pomnik wystawiony prof. Zbigniewowi Relidze i jego zespołowi, którzy w latach 80. XX wieku dokonali pierwszego w Polsce udanego przeszczepu serca. Wyjmując serce z ludzkiego ciała, Religa przełamał nie tylko bariery medyczne, ale też moralne i religijne tabu. Wraz z młodymi lekarzami (w tych rolach m.in. brawurowy Tomasz Kot, Piotr Głowacki czy Szymon Piotr Warszawski) stoczył heroiczną walkę z przestarzałym systemem, dając nadzieję tysiącom pacjentów.

"Pianista" (2002)

Absolutne arcydzieło nagrodzone trzema Oscarami (dla najlepszego reżysera, za scenariusz adaptowany oraz niezapomnianą rolę pierwszoplanową Adriena Brody'ego). Obraz oparty jest na wstrząsających wspomnieniach Władysława Szpilmana - utalentowanego polskiego pianisty żydowskiego pochodzenia, który w okupowanej Warszawie próbuje przetrwać piekło II wojny światowej. To potężny, pełen emocji pomnik ludzkiej determinacji i potęgi sztuki w najmroczniejszych czasach.

"Jack Strong" (2014)

Trzymający w napięciu thriller szpiegowski oparty na faktach, opowiadający o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim (w tej roli świetny Marcin Dorociński). Jako zastępca szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego LWP, Kukliński dotarł do przerażającej prawdy o planach agresji ZSRR i nieuchronnym kontruderzeniu atomowym, które zrównałoby Polskę z ziemią. Ryzykując życie swoje i najbliższych, pod pseudonimem "Jack Strong" podjął tajną współpracę z CIA, stając się najcenniejszym agentem Zachodu w czasach Zimnej Wojny i bohaterem brawurowej, pełnej napięcia ucieczki.