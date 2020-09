Polskie gwiazdy Instagrama. Które aktorki mają najwięcej obserwujących?

Na instagramowych profilach polskich aktorek nie ma miejsca na nudę. Gwiazdy odsłaniają przed fanami fragmenty swego nie tylko zawodowego, ale i prywatnego życia. Które artystki zdobywają coraz większe zainteresowanie i mają najwięcej obserwujących? Sprawdźcie!

Anna-Maria Sieklucka (2,6 mln obserwujących)



Publiczność usłyszała o Annie-Marii Siekluckiej w ubiegłym roku, kiedy Blanka Lipińska poinformowała o tym, kto zagra główną kobiecą bohaterkę w adaptacji jej bestsellerowej powieści. Do czasu występu w "365 dniach" aktorka skupiała się na grze w teatrze. Postać Laury Biel przyniosła jej międzynarodowy rozgłos, a na Instagramie, w imponującym tempie, pojawiła się rekordowa liczba obserwujących - aż 2,6 mln! Sieklucka z zaangażowaniem prowadzi swój profil. Lwią część jej konta stanowią profesjonalne zdjęcia z sesji fotograficznych. Kobieta dostosowuje treści do fanów, dlatego rzadko publikuje opisy w języku polskim; stara się porozumiewać po angielsku.

Julia Wieniawa (1,7 mln obserwujących)

Aktorka, odkąd tylko pojawiła się w blasku fleszy, ani na chwilę nie daje o sobie zapomnieć. Za pośrednictwem Instagrama relacjonuje najważniejsze wydarzenia ze swego życia. Obserwujący od razu wiedzą, czy Wieniawa jest na planie nowego filmu, a może na treningu do "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami". Artystka z dystansem podchodzi do wielu spraw, dlatego nie boi się dodawać niekiedy kontrowersyjnych treści. Jej zdjęcie z basenu z podpisem "Ubrana w litery" szybko obiegło wirtualny świat. Artystka łączy wpisy poważne z luźniejszymi. Zdradziła nawet kilka ćwiczeń, które uwielbia wykonywać, by dbać o formę.