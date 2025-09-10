Polskie arcydzieło z czasów PRL. Reżyser zdobył uznanie na całym świecie
"Walkower" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego jest jednym z najważniejszych polskich dzieł lat 60. Film został ciepło przyjęty nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Krytycy zaczęli zauważać w stylu reżysera ducha największych mistrzów kina - Michelangelo Antonioniego czy Roberta Bressona.
"Walkower" (1965) jest kontynuacją "Rysopisu", niezwykle udanego debiutu Jerzego Skolimowskiego. Oba tytuły zdobyły uznanie, a nazwisko młodego reżysera wymieniano obok takich twórców, jak Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard czy Robert Bresson. Polscy krytycy dostrzegli w jego stylu zapowiedź nowej epoki w rodzimej kinematografii, nazwanej przez Jerzego Płażewskiego "trzecim kinem", okresem polskiej szkoły filmowej a kinem moralnego niepokoju. Doszukiwano się w tym nurcie inspiracji największymi dziełami francuskiej Nowej Fali.
Fabuła filmu po raz kolejny skupia się na losach Andrzeja Leszczyca (Jerzy Skolimowski). Mężczyzna wraca z wojska, jednak nie jest w stanie się odnaleźć w świecie. Jedyne, co mu dobrze wychodzi, to boksowanie. Przemierza więc różne miasta, biorąc udział w pokazowych miniturniejach. W jednej z miejscowości zauważa Teresę (Aleksandra Zawieruszanka), dawną koleżankę ze studiów, która obecnie jest cenionym pracownikiem naukowym. Choć ich historie i doświadczenia są różne, oboje stają przed podobnymi, życiowymi dylematami.
Historia została zaprezentowana w Cannes i została dobrze przyjęta przez francuskich recenzentów. Autorzy uznanego czasopisma "Cahiers du cinéma" umieścili dzieło Skolimowskiego na drugim miejscu w dorocznym rankingu najlepszych produkcji. Pierwsze miejsce zajął wówczas "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona.
Szczególną uwagę publiczności zwróciła postać Andrzeja Leszczyca, mężczyzny po trzydziestce, który staje przed wieloma pytaniami, poszukując sensu i celu życia. Skolimowski stara się opowiedzieć osobistą, pełną trudności historię w nieco groteskowym świecie PRL-u.
"Można go nazwać outsiderem - człowiekiem niebuntującym się wprawdzie, ale żyjącym z wyboru na marginesie społeczeństwa, pełnym dystansu do oferowanych przez nie sposobów życia. Rozwój tego bohatera polega m.in. na jego rosnącej świadomości, że żyje w rzeczywistości zdegradowanej" - pisał o bohaterze filmu Tadeusz Lubelski w "Historii kina polskiego".
Za zdjęcia odpowiadał Antoni Nurzyński, który w 1961 roku współpracował przy filmie "Matka Joanna od Aniołów". Muzykę natomiast skomponował Andrzej Trzaskowski, pionier jazzu w Polsce i prywatnie ojciec Rafała Trzaskowskiego.
