Polski twórca od lat pracuje w Hollywood. Teraz będzie miał swoją gwiazdę w Łodzi

Andrzej Bartkowiak z gwiazdą w Łódzkiej Alei Gwiazd

Andrzej Bartkowiak to wybitny operator filmowy, który od wielu lat pracuje w Hollywood. Ma na swym koncie takie filmy, jak "Czułe słówka", "Adwokat diabła", "Honor Prizzich", "Zabójcza broń 4" czy "Speed: Niebezpieczna prędkość". Jest również reżyserem ( "Romeo musi umrzeć" , "Mroczna dzielnica" , "Od kołyski aż po grób" ).

Urodzony w Łodzi filmowiec będzie kolejnym artystą, który będzie miał swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. Gwiazda zostanie wmurowana 30 listopada na ulicy Piotrkowskiej w okolicach numeru 64. Tego samego dnia zaplanowano spotkanie z operatorem w kinie NCKF oraz projekcję filmu "Adwokat diabła" w reżyserii Taylora Hackforda.

Andrzej Bartkowiak do USA wyjechał niedługo po ukończeniu Wydziału Operatorskiego w łódzkiej Szkole Filmowej. Pracował u boku czołowych reżyserów oraz największych gwiazd kina.

W swoim dorobku ma zdjęcia do obsypanych Oscarami "Czułych słówek" Jamesa L. Brooksa oraz do tak głośnych produkcji, jak "Werdykt" Sidneya Lumeta czy "Honor Prizzich" Johna Hustona.

Operator pracował z takimi gwiazdami kina, jak Barbra Streisand, Michael Douglas, Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Sandra Bullock, Jack Nicholson czy Al Pacino.

Przez ponad pół wieku Bartkowiak zrealizował zdjęcia do ponad 30 filmów. W lutym 2025 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych (ASC) wyróżniło go nagrodą za całokształt twórczości.

Łódzka Aleja Gwiazd

Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 roku był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Pierwsza mosiężna gwiazda, Andrzeja Seweryna, została wmurowana dwa lata później.

Jak podaje PAP, dotąd odsłonięto ponad sto gwiazd, którymi uhonorowano zasłużonych dla polskiej kinematografii m.in. reżyserów - Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdę, Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego, Janusza Morgensterna, Stanisława Bareję, Jerzego Antczaka, Wojciecha Jerzego Hasa, Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Skolimowskiego; aktorów i aktorki - Tadeusza Łomnickiego, Krystynę Jandę, Janusza Gajosa, Gustawa Holoubka, Maję Komorowską, Cezarego Pazurę, Jana Machulskiego, Wojciecha Pszoniaka, Zbigniewa Cybulskiego; twórców muzyki filmowej - Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera, Henryka Kuźniaka oraz operatorów m.in. Pawła Edelmana i Jerzego Lipmana.

