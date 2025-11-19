Polski twórca od lat pracuje w Hollywood. Teraz będzie miał swoją gwiazdę w Łodzi
Andrzej Bartkowiak, znany operator filmowy pracujący od lat w Hollywood ("Czułe słówka", "Adwokat diabła"), a także reżyser ("Romeo musi umrzeć", "Mroczna dzielnica") będzie miał swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej. Jej odsłonięcie nastąpi pod koniec listopada.
Andrzej Bartkowiak to wybitny operator filmowy, który od wielu lat pracuje w Hollywood. Ma na swym koncie takie filmy, jak "Czułe słówka", "Adwokat diabła", "Honor Prizzich", "Zabójcza broń 4" czy "Speed: Niebezpieczna prędkość". Jest również reżyserem ("Romeo musi umrzeć", "Mroczna dzielnica", "Od kołyski aż po grób").
Urodzony w Łodzi filmowiec będzie kolejnym artystą, który będzie miał swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. Gwiazda zostanie wmurowana 30 listopada na ulicy Piotrkowskiej w okolicach numeru 64. Tego samego dnia zaplanowano spotkanie z operatorem w kinie NCKF oraz projekcję filmu "Adwokat diabła" w reżyserii Taylora Hackforda.
Andrzej Bartkowiak do USA wyjechał niedługo po ukończeniu Wydziału Operatorskiego w łódzkiej Szkole Filmowej. Pracował u boku czołowych reżyserów oraz największych gwiazd kina.
W swoim dorobku ma zdjęcia do obsypanych Oscarami "Czułych słówek" Jamesa L. Brooksa oraz do tak głośnych produkcji, jak "Werdykt" Sidneya Lumeta czy "Honor Prizzich" Johna Hustona.
Operator pracował z takimi gwiazdami kina, jak Barbra Streisand, Michael Douglas, Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Sandra Bullock, Jack Nicholson czy Al Pacino.
Przez ponad pół wieku Bartkowiak zrealizował zdjęcia do ponad 30 filmów. W lutym 2025 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych (ASC) wyróżniło go nagrodą za całokształt twórczości.
Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 roku był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Pierwsza mosiężna gwiazda, Andrzeja Seweryna, została wmurowana dwa lata później.
Jak podaje PAP, dotąd odsłonięto ponad sto gwiazd, którymi uhonorowano zasłużonych dla polskiej kinematografii m.in. reżyserów - Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdę, Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego, Janusza Morgensterna, Stanisława Bareję, Jerzego Antczaka, Wojciecha Jerzego Hasa, Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Skolimowskiego; aktorów i aktorki - Tadeusza Łomnickiego, Krystynę Jandę, Janusza Gajosa, Gustawa Holoubka, Maję Komorowską, Cezarego Pazurę, Jana Machulskiego, Wojciecha Pszoniaka, Zbigniewa Cybulskiego; twórców muzyki filmowej - Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera, Henryka Kuźniaka oraz operatorów m.in. Pawła Edelmana i Jerzego Lipmana.