Polski thriller, którego nie można przegapić. Już zwiastun wbija w fotel

"Zima pod znakiem Wrony" to film inspirowany opowiadaniem "Profesor Andrews w Warszawie" Olgi Tokarczuk, laureatki Nagrody Nobla i Man Booker International Prize. Scenariusz autorstwa Sandry Buchty, Kasi Adamik i Lucindy Coxon otrzymał Specjalne Wyróżnienie ScripTeast 2018 w Cannes, gdzie jury uzasadniło swoją decyzję słowami:

"Ten scenariusz przedstawia porywającą, częściowo komiczną, częściowo surrealistyczną, a zarazem niebezpieczną podróż przez moment w historii Europy, który miał ogromne konsekwencje. To opowieść o złożonych relacjach między ludźmi z różnych kultur i środowisk - pełna empatii, napięcia i ironii".

"Zima pod znakiem Wrony": o czym opowiada film?

"Grudzień 1981 roku. Profesor Joan Andrews (Leslie Manville), znana i kontrowersyjna psychiatrka z Londynu, przyjeżdża do Warszawy na międzynarodowy kongres psychiatryczny. W Polsce opiekuje się nią młoda doktorantka Alina (Zofia Wichłacz), pełna idealizmu i energii. Podczas wystąpienia profesor wybucha polityczny protest. Zmuszona do ucieczki Joan trafia do mieszkania Aliny na Ursynowie. Gdy następnego dnia wprowadzony zostaje stan wojenny, świat wokół nagle przestaje działać - telefony milczą, ulice pustoszeją, miasto zamienia się w klatkę. Joan staje się świadkiem zabójstwa młodego opozycjonisty. Przypadkowe zdjęcie, które robi, zamienia ją w obiekt pościgu tajnej policji. W obcym kraju, gdzie każdy może być donosicielem, a język jest barierą, Joan musi zaufać obcym ludziom i własnej intuicji. Z pomocą Aliny i jej przyjaciół z podziemia próbuje przemycić dowody zbrodni do ambasady brytyjskiej. W miarę jak paranoja narasta, profesor zaczyna kwestionować własną percepcję - czy to, co widzi, jest rzeczywistością czy snem?" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.



Za kamerą stanęła Kasia Adamik, laureatka Srebrnego Niedźwiedzia na Festiwalu Filmowym w Berlinie za "Pokot", który stworzyła wspólnie z Agnieszką Holland. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk PSC, a muzykę skomponował Emre Sevindik.

W roli głównej zobaczymy Lesley Manville - wielokrotnie nagradzaną brytyjską aktorkę filmową, teatralną i telewizyjną. Manville partnerują na ekranie: Zofia Wichłacz, Andrzej Konopka, Sascha Ley oraz Tom Burke.



Doceniona na światowych festiwalach koprodukcja Telewizji Polskiej "Zima pod znakiem Wrony" trafi do kin 20 lutego 2026 r.

